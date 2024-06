NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Bewertung der Aktien von Michelin bei einem Kursziel von 43 Euro mit "Outperform" aufgenommen. Reifen seien ein höchst attraktiver Teil der Automobil-Wertschöpfungskette, schrieb der neue Analyst Harry Martin in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. So sei beispielsweise die Zyklizität gering, weil ein Großteil der Umsätze im Ersatzreifengeschäft erzielt werde. Michelin ist sein Favorit angesichts "unterbewerteter Innovationspower"./ag/bek;