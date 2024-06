FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Dürr auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Anlagenbauer verpasse sich eine neue Struktur und halte dabei an seinen Zielen fest, schrieb Analyst Nicolai Kempf in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Komplexität von Dürr sei oft bemängelt worden und daher sollte sich eine auf drei Kernsegmente vereinfachte Struktur positiv auswirken./tih/bek;