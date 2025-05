Dürr 22.23 CHF 10.89% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Dürr nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Analyst Peter Rothenaicher attestierte dem Anlagenbauer in einer am Dienstag vorliegenden Studie einen schwachen Jahresauftakt und verwies dabei vor allem auf die Auftragseingänge und die bereinigte operative Marge (Ebit). Er hob dabei das herausfordernde wirtschaftliche und geopolitische Umfeld hervor. Das Unternehmen sehe sich aber auf Kurs, um die Erwartungen für 2025 zu erfüllen./rob/tih/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2025 / 08:01 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.