NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Deutsche Bank von 17,75 auf 18,25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Bewertungskennziffern vor Rückstellungen für die Bank seien zurückgekommen, die Schätzungen für die Gewinne ohne diese aber gestiegen, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Vor diesem Hintergrund bleibe die Aktie im Branchenvergleich attraktiv. Ihre Ergebnisschätzungen lägen über den Konsensprognosen, da sie mit einer besseren Kostenkontrolle rechne./gl/he;