ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Akzo Nobel von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 70 auf 64 Euro gesenkt. 2025 und 2026 dürften Jahre mit geringem Volumenwachstum werden, gibt sich Geoff Haire in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung nicht gerade optimistisch für den Chemiesektor. Darin ließ er die Ergebnisse des ersten Quartals in seine Schätzungen einfließen. Bei Akzo Nobel wird er kritischer für die Zeit nach 2026. Er erwartet, dass das operative Gewinnwachstum des Farbenkonzerns dann nur noch im mittleren einstelligen Prozentbereich liegen wird./tih/ag;