Ethereum (Ether) ist nach Bitcoin die Kryptowährung mit der größten Marktkapitalisierung. Der Ethereum-Kurs legte in den vergangenen Monaten eine kräftige Aufwärtsrally hin. Wer rechtzeitig auf den Zug aufgesprungen ist, konnte so aus einigen Hundert Euro mehrere Millionen machen. Doch was steckt hinter Ethereum und wie können Sie als Anleger Ethereum kaufen?

Ethereum - steiler Aufstieg nach schleppendem Start

Ethereum ist eine Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen sucht. Der Börsenkurs von Ethereum kletterte seit dem Start deutlich schneller als der Bitcoin-Kurs nach oben. Während es die bekannteste Kryptowährung bereits seit 2009 gibt, erblickte Ethereum erst Mitte 2015 das Licht der digitalen Welt.

Nach einem etwas schleppenden Start, erhielt der Ethereum-Kurs 2017 einen kräftigen Schub nach oben: Gab es im Januar 2017 nur neun Dollar für ein Ethereum, so kostete ein Ethereum wenige Monate später bereits über 300 US-Dollar - ein Plus von mehr als 3.300 Prozent. An manchen Tagen verzeichnet Ethereum mittlerweile ein höheres Handelsvolumen als Bitcoin.

Analog zum Bitcoin basiert auch Ethereum auf der Blockchain-Technologie. In die Blockchain werden alle Transaktionen dezentral geschrieben, sodass alle Vorgänge jederzeit von jedem Nutzer nachvollzogen werden können - so sollen Manipulationen verhindert werden, unabhängig von institutionellen Einrichtungen.

Viele Experten sagen Ethereum eine große Zukunft voraus, zum Beispiel Ronnie Moas, Gründer und Analyst von Standpoint Research. Laut Moas könnten die Charts der 20 größten Kryptowährungen in zehn bis 15 Jahren genauso aussehen, wie derzeit die Charts von Amazon, Apple, Facebook, Google, Netflix oder Tesla. Diese vielversprechenden Aussichten wecken bei immer mehr Privatanlegern das Interesse an Kryptowährungen. Sie haben mehrere Möglichkeiten, die Digitalwährung Ethereum zu kaufen. Im Folgenden gehen wir auf die Vor- und Nachteile ein.

Der einfache Weg: Ethereum als CFD

Wollen Sie lediglich an der Wertentwickung von Ethereum teilhaben? Dann können Sie relativ leicht über einen CFD-Broker Ethereum handeln. Wie bei einem Wertpapier partizipieren Sie mit einem Ethereum-CFD direkt an der Entwicklung des Ethereum-Kurses. Steigt der Kurs der Internetwährung, steigt auch der Wert Ihres Ethereum-CFDs.

Bei einem Ethereum-CFD besitzen Sie die Kryptowährung nicht physisch, Sie besitzen also keine digitalen Münzen oder Dateien. Dafür können Sie Ihr Ethereum-CFD hebeln. Bei einem Hebel mit dem Faktor 30 steigt oder fällt Ihr Ethereum-CFD dann 30 Mal so stark wie der "normale" Ethereum-Kurs. Eine Partizipation im Verhältnis 1:1 ohne Hebel ist selbstverständlich ebenfalls möglich.

Ein großer Vorteil beim Krypto-CFD ist, dass Sie im Falle eines Verkaufs Ihr Geld schnell und jederzeit zurückbekommen. Bei verschiedenen Bitcoin-Börsen (zum Beispiel bitcoin.de) hingegen gibt es tägliche Auszahlungs-Limits. Eine Auszahlung des Kapitals kann sich dort über mehrere Tage hinziehen.

Tipp: Wenn Sie Ethereum als CFD kaufen oder verkaufen möchten, können Sie dies beispielsweise bei Plus500 tun. Plus500 bietet Einzahlung per Kreditkarte und PayPal an sowie eine sehr schnelle Kontoeröffnung ohne PostIdent.

Sie können natürlich auch jeden anderen CFD-Broker Ihrer Wahl nutzen. Bei Ihrer Suche nach dem passenden Anbieter unterstützt Sie unser CFD-Broker-Vergleich und unser Vergleich der Krypto-Broker.

Wichtig: Handeln Sie immer nur mit dem Geld, dessen Verlust Sie auch verkraften können - CFDs sind genau wie Ethereum ein spekulatives Instrument.

Echte Ethereum kaufen

Kryptowährungen waren ursprünglich die Antwort von Computerspezialisten auf die Geldpolitik der Notenbanken. Unabhängig von staatlichen Kapitalkontrollen sollten mit Bitcoin, Ethereum & Co. Zahlungen anonym getätigt werden können. Investoren, die besonderen Wert darauf legen anonym zu bleiben, sollten deshalb in echte Ethereum investieren. Voraussetzung dafür ist ein sogenanntes Wallet.

Ein Wallet ist eine elektronische Brieftasche und mit einem Girokonto vergleichbar. Mit einem Wallet können Sie Überweisungen tätigen und digitales Geld empfangen. Eine Überweisung mit Ethereum unterscheidet sich grundsätzlich nicht von einer herkömmlichen Banküberweisung, es wird allerdings eine Empfangsadresse anstelle einer Kontonummer benötigt. Es fallen dabei kaum Gebühren an, weil die Digitalwährung ohne Zwischeninstanz direkt von Person zu Person verschickt wird.

Kaufen Sie Ethereum bei verschiedenen Anbietern, können in einem Wallet alle Ethereum zusammengefasst werden. Für die alltägliche Nutzung können Sie sich ein Ethereum-Wallet auf dem Smartphone einrichten, aber auch auf dem Tablet oder dem PC können Sie Ihre elektronische Brieftasche abspeichern. Achtung: Sobald Sie ein Ethereum-Wallet heruntergeladen und auf Ihrem Gerät installiert haben, sollten Sie dieses mit einem starken Passwort schützen. Diesen Zugangs-Code benötigen Sie dann künftig vor jeder Transaktion.

Ethereum-Marktplatz

Wer Bitcoin oder Ethereum kaufen möchte, kann dies auch auf einem sogenannten Ethereum- oder Bitcoin-Marktplatz tun. Der bekannteste deutsche Anbieter heißt bitcoin.de. Hier können Nutzer direkt Kryptowährungen untereinander und miteinander handeln, der Preis ergibt sich durch Angebot und Nachfrage. In der Regel sind die Preise für Marktplatz-Nutzer so relativ günstig.

Sobald ein Angebot eines Nutzers von einem anderen Nutzer akzeptiert wird, kommt das Geschäft zustande. Je nach Marktplatz kostet dieser Vorgang eine geringe Gebühr, die auf Käufer und Verkäufer zu gleichen Teilen aufgeteilt wird. In der Regel ist diese Gebühr niedriger als die Gebühr in Wechselstuben.

Die bekannteste Digitalwährung Bitcoin sowie Bitcoin-Cash sind auf bitcoin.de längst handelbar. Seit kurzem wurde auch der Handel mit Ethereum hinzugefügt - allerdings noch im geschlossenen Beta-Test, der Handel ist also bisher nicht jedem Nutzer der Plattform zugänglich. Um über bitcoin.de handeln zu können, sollten Anleger ein Konto bei der Fidor-Bank haben. Sie sollten also den Zeitaufwand für eine Konto-Eröffnung samt Video-Ident-Verfahren einrechnen. Den Account bei bitcoin.de können Sie hier eröffnen.

Ethereum-Börsen

Es gibt eine weitere Möglichkeit, Kryptowährungen zu handeln: Ethereum- und Bitcoin-Börsen. Zu den bekanntesten Handelsbörsen zählen CEX.IO, Kraken und Bitstamp. Dabei sollten Sie beachten, dass sich die Kurse für Bitcoin, Ethereum & Co. auf verschiedenen Handelsplattformen stark voneinander unterscheiden.

Der Handel an den Börsen funktioniert so: Sie tauschen herkömmliche Währungen wie US-Dollar oder Euro gegen Ethereum ein. Dabei geben Sie einfach an, wie viele "Coins" Sie zu welchem Kurs kaufen bzw. verkaufen wollen. Findet die Börse ein passendes Angebot, so wird die Order ausgeführt und schreibt diese dem Kunden gut. Das ist vergleichbar mit dem Handel herkömmlicher Wertpapiere wie Aktien oder ETFs.

Der Handel an den Ethereum-Börsen erfolgt im Gegensatz den weiter oben beschriebenen Marktplätzen automatisiert.

Das Ethereum-Zertifikat

Wer Kryptowährungen kaufen will, den Aufwand einer Kontoeröffnung bei einem Marktplatz aber scheut, der kann "Coins" auch direkt an der Börse kaufen. Über ein Zertifikat können Sie dann an der Entwicklung der Digitalwährungen partizipieren. Wie beim Aktienhandel benötigen Sie hierfür ein Wertpapierdepot. Viele Direktbroker bieten besonders günstige Konditionen. Dort können Sie zum Beispiel mit dem Kauf des Partizipations-Zertifikats von LEON in Ethereum investieren.

Ethereum offline kaufen

Sie können Bitcoin, Ethereum & Co. nicht nur übers Internet kaufen, Digitalwährungen bekommen Sie auch offline gegen Bargeld. Verschiedene Plattformen vermitteln Treffen zwischen Privatpersonen, potentiellen Käufern, und Händlern, potentiellen Verkäufern, in der Umgebung. Auf Bitcoin-Treff.de können beispielsweise Bitcoin-Investoren zusammenfinden. Aber Vorsicht: Der Handel ist anonym und findet unreguliert statt.

Im gesamten deutschsprachigen Raum gibt es außerdem regelmäßige Treffen, bei denen sich Fans von Kryptowährungen über aktuelle Entwicklungen und Investitionsmöglichkeiten austauschen. Oftmals ergeben sich bei diesen sogenannten Meetups Gelegenheiten, Ethereum, Bitcoin oder eine der vielen anderen Internetwährungen zu handeln.

Vereinzelt gibt es sogar Krypto-Automaten, an denen - vergleichbar mit einem Zigaretten-Automaten - Ethereum, Bitcoin & Co. "gezogen" werden können. Dazu benötigen Sie aber das weiter oben beschriebene Wallet, denn Sie bekommen kein Ethereum in physischer Form, zum Beispiel als Münze, das digitale Geld wird vielmehr in Ihrem virtuellen Geldbeutel auf dem Smartphone gespeichert.

Jetzt starten, Ethereum zu handeln

