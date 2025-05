Obwohl der Hype um das Metaversum sehr neu ist, wurde The Sandbox bereits 2011 von der Firma Pixowl veröffentlicht. SAND basiert auf der Ethereum-Blockchain und ist eine dezentrale Kryptowährung. Der Name «Sandbox» ist manchen Gamern eventuell bereits bekannt, da so Testumgebungen in verschiedenen Videospielen genannt werden. So lässt sich bereits vermuten, dass The Sandbox ein Blockchain-Spiel ist, SAND ist dabei der native Utility-Token des Games. Die sogenannte Sandbox ist eine virtuelle Umgebung, in welcher Spieler sich unter anderem Grundstücke als NFTs kaufen können. Auch der Konzern Adidas ist bereits Teil dieses Metaversums und hat dort ein Grundstück erworben.