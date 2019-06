Bitcoin Cash (BTC/BTH) ist eine der jüngsten und eine der dynamischsten Digitalwährungen. Der BTC-Kurs legte seit seinem Start um ein Vielfaches schneller zu als der Kurs von Bitcoin. Wir sagen Ihnen, wie Sie von der Entwicklung von Bitcoin Cash profitieren können!

Bitcoin Cash - der kleine Bitcoin-Bruder

Bitcoin Cash ist eine riesige Erfolgsgeschichte. Der Börsenkurs von Bittcoin Cash (BCH oder BCC abgekürzt) kletterte seit dem Start am 1. August 2017 um mehr als 320 Prozent nach oben. Damit stieg Bitcoin Cash deutlich schneller als der Kurs der bekanntesten Kryptowährung Bitcoin. Während Bitcoin bereits seit 2009 existiert, wurde Bitcoin Cash erst am 1. August 2017 gestartet.

Bitcoin Cash wurde durch einen sogenannten Hard Fork initiiert, also durch eine Abspaltung von Bitcoin. Seither gilt Bitcoin Cash als der kleine Bruder von Bitcoin. Doch aus technischer Sicht ist Bitcoin Cash deutlich weiter entwickelt.

Bitcoin Cash ist inzwischen zur drittwichtigsten Kryptowährung aufgestiegen. Das weckt bei vielen Anlegern das Interesse von der Entwicklung des kleinen Bitcoin-Bruders zu profitieren. Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Möglichkeiten, wie Sie Bitcoin Cash kaufen können.

Bei diesem Anbieter können Sie Bitcoin Cash kaufen

Der einfache Weg: Bitcoin Cash als CFD

Wollen Sie lediglich an der Wertentwicklung von Bitcoin Cash teilhaben? Dann können Sie relativ leicht über einen CFD-Broker Bitcoin Cash handeln. Wie bei einem Wertpapier partizipieren Sie mit einem Bitcoin Cash-CFD direkt an der Entwicklung des Bitcoin Cash-Kurses. Steigt der Kurs der Internetwährung, steigt auch der Wert Ihres Bitcoin Cash-CFDs.

Sie besitzen bei einem Bitcoin Cash-CFD die Kryptowährung nicht physisch, Sie besitzen also keine digitalen Münzen oder Dateien. Dafür können Sie Ihr Bitcoin Cash-CFD hebeln. Wenn Sie beispielsweise einen Hebel mit dem Faktor 30 nutzen, dann steigt oder fällt Ihr Bitcoin-Cash-CFD 30 Mal so stark wie der "normale" Kurs der Kryptowährung. Eine Partizipation im Verhältnis 1:1 ist selbstverständlich ebenfalls möglich.

Tipp: Wenn Sie Bitcoin Cash als CFD kaufen oder verkaufen möchten, können Sie dies beispielsweise bei Plus500 tun. Plus500 bietet Einzahlung per Kreditkarte und PayPal an sowie eine sehr schnelle Kontoeröffnung ohne PostIdent.

Sie können natürlich auch jeden anderen CFD-Broker Ihrer Wahl nutzen. Bei Ihrer Suche nach dem passenden Anbieter unterstützt Sie unser CFD-Broker-Vergleich und unser Vergleich der Krypto-Broker.

Wichtig: Handeln Sie immer nur mit dem Geld, dessen Verlust Sie auch verkraften können - CFDs sind genau wie Bitcoin Cash ein spekulatives Instrument.

Echte Bitcoin Cash kaufen

Wollen Sie nicht nur an der Entwicklung teilhaben, sondern Bitcoin Cash auch physisch besitzen, dann können Sie auch echte Bitcoin Cash kaufen. Haben Sie sich dazu entschieden, echte Bitcoins zu kaufen, dann müssen Sie sich ein sogenanntes Wallet zulegen. Diese elektronische Brieftasche ähnelt einem Girokonto und ist Grundvoraussetzung für den Besitz echter Kryptowährungen. Mit dem Wallet können Sie Überweisungen tätigen und zum Beispiel Bitcoin Cash empfangen.

Das Überweisen von digitalen Währungen unterscheidet sich grundsätzlich nicht von einer Banküberweisung, statt einer Kontonummer wird aber von einer Empfangsadresse gesprochen. Weil die Digitalwährung ohne eine Zwischeninstanz auskommt und die Coins direkt von Person zu Person verschickt werden, sind die anfallenden Gebühren geringer als bei Banken.

Kaufen Sie Bitcoin Cash auf mehreren Portalen, können Sie diese in einem einzigen Bitcoin-Wallet zusammenfassen Kaufen Sie unterschiedliche Digitalwährungen, dann benötigen Sie in der Regel auch unterschiedliche Wallets. Für die alltägliche Nutzung ist ein Bitcoin Cash-Wallet für das Smartphone besonders komfortabel. Sie können sich aber auch ein Wallet nur für Online-Zahlungen auf dem PC oder Tablet einrichten.

Wichtig: Nach dem Download und der Installation des Wallets sollten Sie ein starkes Passwort vergeben, eine sogenannte Passphrase. Diesen Zugangs-Code müssen Sie dann künftig vor jeder Transaktion angeben, Sie müssen sich diesen also besonders gut merken. Falls Sie die Passphrase irgendwo notieren, dann achten Sie darauf, dass der Code nicht in die falschen Hände gerät.

Bitcoin Cash-Marktplatz

Bitcoin Cash hat seinem großen Bruder Bitcoin einiges voraus, vor allem die Blockchain-Technologie ist an die Massennutzung digitaler Währungen besser angepasst. Ein Beispiel: Während die einzelnen Informations-Blöcke, mit denen Überweisungsaufträge durchgeführt werden können, beim Bitcoin nur ein Megabyte groß sind, sind die Blöcke bei Bitcoin Cash acht Megabyte groß - und sie könnten noch weiter erhöht werden. Das macht nicht nur Überweisungsaufträge schneller, auch die Transaktionsgebühren können so massiv gesenkt werden. Laut der Branchenseite BTC-Echo weist Bitcoin aktuell eine durchschnittliche Transaktionsgebühr von über zehn US-Dollar aus, bei Bitcoin-Cash liegen die Kosten derzeit bei 20 Cent.

Die Chance, dass die Kryptowährung in der Zukunft ihr Potenzial weiter entfaltet, ist also gegeben. Marktanalyst Timo Emden von DailyFX Deutschland sagt dazu: "Die Unterstützung der Miner, welche Bitcoins 'schürfen', wandert Stück für Stück zu 'Bitcoin Cash'." Das Geld am Markt wandere ebenfalls überwiegend in alternative Cyberwährungen, "allen voran 'Bitcoin Cash'", so der Krypto-Experte.

Wenn Sie Bitcoin Cash kaufen möchten, können Sie dies auch auf einem sogenannten Marktplatz tun. Der bekannteste deutsche Marktplatz für Kryptowährungen heißt bitcoin.de. Hier können Nutzer direkt Onlinewährungen untereinander und miteinander handeln. Durch Angebot und Nachfrage bildet sich dann ein Preis.

Die bekannteste Digitalwährung Bitcoin sowie der kleine Bruder Bitcoin-Cash sind auf bitcoin.de längst handelbar. Weitere Kryptowährungen sollen folgen, der Handel mit Ethereum wurde vor kurzem hinzugefügt - allerdings noch im geschlossenen Beta-Test, der Handel ist also bisher nicht jedem Nutzer der Plattform zugänglich. Um über bitcoin.de handeln zu können, sollten Anleger ein Konto bei der Fidor-Bank haben. Sie sollten also den Zeitaufwand für eine Konto-Eröffnung samt Video-Ident-Verfahren einrechnen. Einen Account bei bitcoin.de können Sie hier eröffnen.

Bitcoin Cash-Börsen

Es gibt eine weitere Möglichkeit, wie Sie Kryptowährungen handeln können: Krypto-Börsen. Zu den bekanntesten Handelsbörsen zählen CEX.IO, Kraken und Bitstamp. Sie sollten beim Handel an Börsen für Digitalwährungen beachten, dass sich die Kurse für Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Monero & Co. auf verschiedenen Handelsplattformen teilweise deutlich voneinander unterscheiden.

Doch wie funktioniert der Börsenhandel mit Internetwährungen überhaupt? Sie tauschen an den genannten oder anderen Krypto-Börsen herkömmliche Währungen wie US-Dollar oder Euro gegen Bitcoin, Bitcoin Cash oder andere Digitalwährungen ein. Dabei geben Sie an, wie viele "Coins" Sie zu welchem Kurs kaufen bzw. verkaufen wollen.

Findet die Börse, an der Sie handeln, ein passendes Angebot, so wird die Order ausgeführt - zum Handel an internationalen Wertpapierbörsen gibt es kaum einen Unterschied. Die Orders bzw. die Coins werden dann Ihnen gutgeschrieben. Der Handel an Krypto-Börsen erfolgt, im Gegensatz zu den weiter oben beschriebenen Marktplätzen, automatisiert.

Das Bitcoin Cash-Zertifikat

Wer sich für den Kauf von Kryptowährungen interessiert, sich den "Aufwand" einer Kontoeröffnung bei einem Marktplatz aber sparen will, der kann Bitcoin Cash auch direkt an der Börse kaufen. Mittels eines Zertifikats können Sie dann an der Entwicklung von Bitcoin Cash partizipieren.

Ähnlich wie beim herkömmlichen Wertpapierhandel benötigen Sie hierfür ein Wertpapierdepot. Viele Direktbroker bieten besonders günstige Konditionen. Dort können Sie mit dem Kauf des Tracker-Zertifikats von Vontobel in Bitcoin Cash investieren.

Bitcoin Cash offline kaufen

Sie bekommen Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Monero & Co. auch offline gegen Bargeld. Im Internet gibt es Plattformen, die Treffen zwischen Privatpersonen, potentiellen Käufern, und Händlern, potentiellen Verkäufern, in der Umgebung vermitteln. Zum Beispiel können auf Bitcoin-Treff.de Investoren digitaler Währungen zusammenfinden. Sie sollten aber beachten, dass der Handel zwischen Krypto-Investoren anonym und unreguliert stattfindet.

Fans von Kryptowährungen haben auch die Chance sich über aktuelle Entwicklungen und Investitionsmöglichkeiten offline auszutauschen. Im gesamten deutschsprachigen Raum finden regelmäßige Treffen statt, bei denen sich oftmals Gelegenheiten ergeben, Bitcoin, Bitcoin Cash oder andere Internetwährungen zu handeln.

Jetzt starten, Bitcoin Cash zu handeln

