Kryptowährungen Broker Vergleich

Der Bitcoin hat sich zu einem ernst zu nehmenden Investment entwickelt. Auch wenn Kryptowährungen nach wie vor die Investoren­gemeinde spalten, das Interesse an den digitalen Coins und Token ist weiter groß.

Wer in Bitcoin, Bitcoin Cash, Ripple, Ethereum, Litecoin und Co. investieren will, kann dies über verschiedene Kryptowährungen-Broker tun. Da das Trading von Kryptos derzeit noch auf Online-Marktplätzen stattfindet, lohnt sich ein Blick auf den Krypto-Broker-Vergleich, der die wichtigsten Bitcoin-Broker gegenüberstellt. Die Konditionen, unter denen der Krypto-Handel bei verschiedenen Bitcoin-Brokern möglich ist, unterscheiden sich teilweise deutlich.

Hier weiterlesen

Krypto-Broker-Vergleich: Das ist wichtig für den Anleger

Der schnellste und einfachste Weg Kryptowährungen zu handeln, ist in einen CFD (Contract for Difference) eines Kryptowährungsbrokers zu investieren. Nicht nur läuft der Bitcoin-Handel im Rahmen eines CFDs für Krypto-Anleger zeitsparend ab, auch bei der Bezahlung können die meisten Bitcoin-Broker im Vergleich punkten: Sie ermöglichen neben Kreditkartenzahlung auch die Zahlung per PayPal. Die Registrierung ist meist sehr schnell und oft ohne langwieriges PostIdent-Verfahren möglich - mehr erfahren Sie dazu in unserem Kryptowährung-Broker-Vergleich

Mit einem CFD können Anleger sowohl auf fallende als auch auf steigende Kurse setzen. Mithilfe eines Hebels kann der Gewinn (bzw. der Verlust) überproportional hoch ausfallen. Legt der Bitcoin-Kurs um ein Prozent zu, so ergibt sich bei einem Bitcoin-Long-CFD mit Hebel 20 ein Gewinn von 20 Prozent. Aber Vorsicht: Diese Rechnung gilt natürlich auch bei einem Verlust - beim Handel mit CFDs besteht deshalb die Gefahr eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals.

Spread: Wichtig bei der Auswahl Ihres Krypto-Brokers

Wer den passenden Kryptoanbieter sucht, sollte insbesondere auf geringe Spreads (Geld-Brief-Spanne) achten. Denn je kleiner diese Spanne ist, desto höher ist die Chance auf einen schnellen Gewinn. Ein weiterer Vorteil von Bitcoin-CFDs sind die Handelszeiten. Diese sind im Vergleich zum klassischen Handel mit Aktien weit ausgedehnt. So bieten die meisten Kryptowährung-Broker von Montag bis Freitag durchgängigen Handel an, also 24 Stunden am Tag.

Schließen