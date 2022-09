Trading-Expert

Wieso physisch Aktien, Rohstoffe oder Währungen kaufen, wenn Sie via CFDs mit dem gleichen Kapital deutlich mehr handeln können?

Contracts for Difference, kurz CFDs, sind derivative Produkte, mit denen auf die Kursentwicklung eines bestimmtem Basiswertes gesetzt wird. Hier erklären wir Ihnen am Beispiel von Krypto- und Indizes-Handel, was die wichtigsten Vorteile des CFD-Tradings sind.