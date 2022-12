Bitcoin, Ether, Litecoin, Dogecoin, Polkadot, Chainlink, Cardano, Uniswap, … − Sie haben den Überblick in der Kryptowelt längst verloren? Wir zeigen Ihnen, welche Kryptowährungen Sie als Trader im Auge behalten sollten und wie Sie in diese am besten investieren, ohne all die vielen Coins physisch besitzen zu müssen.