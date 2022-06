NFT, DeFi und Web 3.0 – aktuelle Trends am Krypto-Markt unter der Lupe

Metaverse:

Die Definition des Begriffes «Metaverse» scheint unklar. Man könnte es wie folgt zusammenfassen: Beim Metaverse handelt es sich um eine virtuelle Welt, die zentral oder dezentral in Erscheinung treten kann. Es ist also ein Ort, um virtuell Kontakte zu knüpfen, zu spielen, zu bauen oder zu arbeiten. Mit dem Metaverse dürfte sich das Internet von seiner heutigen 2D-Form eine noch erlebbarere 3D-Form wandeln.

Bekannte dezentrale Metaverse-Projekte sind Decentraland oder Sandbox. Hier ist die Idee, dass die Nutzer diese Welt erschaffen und diese auch eigenständig in Form von Kryptoassets besitzen können. Dabei sollen Bereich auf der physischen Welt direkt im Metaverse nachmodelliert werden. Heute findet alles noch am Computer statt.

Anders ist dies bei zentralisierten Metaverse-Versionen. Als grösster Akteur tut sie hier derzeit Meta (ehemals Facebook) hervor. 2014 hat die Firma Oculus VR für $2 Milliarden akquiriert. Dabei handelt es sich um ein Unternehmen, das VR-Headsets produziert hat. Mit diesen können Nutzer über eine 3D-Erfahrung ins Metaverse eintauchen.

Über die nächsten Jahre werden sich in dieser Hinsicht denn auch zwei grundverschiedene Versionen duellieren: das geschlossene, zentralisierte versus das zugängliche, offene und dezentrale Meta-Metaverse. Haben dezentrale Varianten in diesem Kampf überhaupt eine Chance? Was die Hardware anbelangt, so sind zentrale Unternehmen wie Meta den dezentralen Versionen um Meilen voraus. Wie aber Studien zeigen, sprechen sich die Menschen viel eher für ein dezentrales Metaverse aus, weil das Vertrauen in zentrale Unternehmen über die vergangenen Jahre gelitten hat.

ETPs von 21 Shares:

21 Shares ist der weltweit erste Emittent von ETPs für digitale Assets. Der Anbieter verwaltet heute über $2,5 Milliarden an Vermögen in insgesamt 30 ETPs. Mit einem ETP verpackt 21 Shares unterschiedliche Kryptoassets in ein reguliertes Finanzprodukt. Die ETPs von 21 Shares sind zudem alle zu 100 % physisch gedeckt.

Bei den ETPs verfügt 21 Shares über viele Single Tracker, also ETPs, die ein einzelnes Kryptoassets wie Bitcoin, Ether, Luna oder Solana abbildet. Auch gibt es Basket-Solution, bei dem der entsprechende ETP einen Korb an verschiedenen Kryptoanlagen abbildet. Als einziger Emittent verfügt 21 Shares zudem über einen Short Bitcoin ETP. Mit diesem Produkt können Investoren gegen den Bitcoin-Preis wetten.