Digital Assets im Portfolio-Kontext

Webinar für die Swiss Crypto Investing Days mit Gregory Mall von der Seba Bank

Für die Leser unter Ihnen haben wir an dieser Stelle die Kernpunkte des Webinars zusammengefasst:

Digitale Assets als neue Anlageklasse:

Akademisch wird noch immer darüber debattiert, ob Kryptoassets eine neue Anlageklasse darstellen. Die Problematik dabei ist: Es gibt keine eindeutige Definition darüber, was eine Anlageklasse ausmacht. Gleichwohl soll Anlagen dann eine neue Anlageklassen begründen, wenn diese untereinander eine hohe Korrelation aufweisen und von anderen Anlageklassen zu unterscheidende Rendite- und Risikoeigenschaften aufweisen.

Nimmt man diese Definition her, stellen Kryptoassets in der Tat eine neue Anlageklasse dar. Wie verschiedene akademische Studien zeigen, haben digitale Assets andere Performance-Treiber sowie andere Volatilitäten und sind auch weniger stark reguliert als traditionellen Anlageklassen. Nichtdestotrotz ist festzuhalten, dass es sich bei Kryptoanlagen nach wie vor um eine Nische innerhalb des gesamten Anlageuniversums handelt.

In den USA hat das Anlageunternehmen Fidelity institutionelle Investoren danach befragt, was diese zur neuen Anlageklasse der Kryptoasset halten. Für die meisten Investoren stellen Kryptoasset ein innovatives Tech-Investment dar. Insgesamt 73% der Befragten sind der Meinung, dass die Bedeutung von Kryptoassets zunehmen wird. Das führt auch dazu, dass die Akzeptanz von Kryptoassets unter institutionellen Anlegern konstant wächst. Angesichts der bedeutenden Investoren, die sich heute bereits in irgendeiner Art mit Kryptoassets beschäftigen, ist kaum vorstellebar, dass diese wieder verschwinden werden. Dazu zählen Banken wie J.O Morgan, Goldman Sachs, aber auch andere Finanzinstitute wie Visa, Mastercard, Fidelity oder BlackRock. Dazu kommen Firmen wie MicroStrategy oder Tesla, die Bitcoin auf ihren Büchern halten.