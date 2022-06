Bitcoin & Co. auf dem Weg zum Mainstream? Chancen und Risiken für Privatanleger

Öffentliche Adressen und private Schlüssel:

Empfängeradressen innerhalb des Bitcoin-Netzwerkes sind stets öffentliche Adressen. Wichtig: Bitcoins werden nicht in einer digitalen Wallet aufbewahrt. In einer digitalen Geldbörse sind die privaten Zugangsschlüssel gespeichert, während sich die Bitcoins auf der Blockchain, beziehungsweise in den weltweit verteilten Datenbanken des Netzwerkes befinden.

Mit dem privaten Zugangsschlüssel kann man beweisen, dass man Bitcoin auf der Blockchain «besitzt». Aufgepasst: Der persönliche private Zugangsschlüssel ist sicher und geheim aufzubewahren, denn wer über die Schlüssel verfügt, hat Zugriff auf die entsprechenden Bitcoins.

Halving-Effekt bei Bitcoin:

Es werden maximal jemals 21 Millionen Bitcoin geschürft. Doch nicht jede Kryptowährung hat eine Angebotsbeschränkung. Bei Bitcoin ist es so, dass anfangs April 2022 19 Millionen Bitcoins bereits geschürft sind, so dass bis ungefähr ins Jahr 2140 nur noch 2 Millionen neue Bitcoins dazukommen. Bis zu 6 Millionen Bitcoins sollen – so vermuten es Analysen – verloren sein.

Alle vier Jahre kommt es zur Halbierung der Blockbelohnung. In der noch jungen Geschichte Bitcoins gab es bislang drei Halvings und bis anhin ist der Preis nach jedem dieser Halvings gestiegen. Geht das immer so weiter? Nicht zwingend, da die Halbierung der Blockbelohnung in absoluten Mengen im Vergleich zum bereits existierenden Bitcoin-Bestand immer kleiner wird. Das dürfte den Halving-Effekt schmälern.