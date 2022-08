Wichtigste Krypto-Begriffe

Decentralized Finance

Mit Decentralized Finance, auch «DeFi» genannt, verlagern sich traditionelle Finanzstrukturen und deren Produkte auf öffentliche Blockchains. Letztere bilden als globale Abwicklungsinfrastrukturen die unterste Ebene von DeFi. Die Kryptowährungen unterschiedlicher Blockchains fungieren als Basisgeld für DeFi-Projekte und finden entweder als transaktionale Währungen oder Besicherungswerte Verwendungen. Die populärsten dezentralen Finanzapplikationen sind dezentrale Börsen, sogenannte DEXes. Andere traditionelle Finanzdienstleistungen wie Kredite, Zahlungen, Versicherungslösungen oder das Asset Management können ebenfalls über eine Blockchain abgebildet werden. Die grössten Vorteile davon sind grössere Transparenz dank der öffentlichen Einsehbarkeit der Blockchain, mehr Kosteneffizienz aufgrund des Wegfalls von Intermediären sowie ein erlaubnisfreier Zugang für jedermann.

Web3

Bei Web3 handelt es sich um die Fortentwicklung des Internets. Im Unterschied zum derzeit dominanten Web 2.0-Modell schafft Web3 die Möglichkeit digitalen Eigentum in Form unterschiedlicher digitaler Assets. Internetnutzer sind nicht mehr länger nur Konsumenten oder gar das Produkt, sondern werden Besitzern ihrer eigenen Online-Werte. Sämtliche Werte (auch Daten), die ein Internetnutzer schafft, bleiben in seinem Besitz und werden nicht durch eine Drittpartei kontrolliert. Wie DeFi-Projekte basieren auch Web3-Applikationen auf öffentlichen Blockchains. Um eine Web3-Applikation nutzen zu können, muss ein Nutzer kein Benutzerkonto erstellen, sondern die eigene Blockchain-Wallet mit der Applikation verbinden.

NFTs

NFT steht für Non-Fungible Token. Es handelt sich dabei um einen eindeutig identifizierbar digitalen Token, der auf einer Blockchain abgebildet ist. Dieser unterscheidet sich von jedem anderen Token derselben Gattung und ist somit einzigartig. Wer also ein NFT besitzt, kann einen digitalen Eigentumsnachweis auf einer Blockchain vollbringen. Denn ein NFT lässt sich mit allem verbinden, was nicht-fungible Eigenschaften aufweist. Während ein NFT also auf eine digitale Bilddatei oder ein digitales Musikstück lauten kann, können auch physische Kunstgegenstände, Immobilien oder Finanzprodukte dadurch repräsentiert sein. Letztere Gegenstände erhalten auf diese Weise einen auf einer Blockchain unwiderruflich abgebildeten digitalen Zwilling in der virtuellen Welt.

Metaverse

Das Metaverse ist eine dauerhaft, computergenerierte Online-Umgebung von dreidimensional verbundenen virtuellen Welten. In Echtzeit können Menschen von allen Ecken und Enden dieser Welt miteinander interagieren. Durch die Integration von Blockchain-, DeFi- und Web3-Bausteinen wird das Metaverse zu einem öffentlichen Raum, der dank Dezentralität niemandem gehört und die Nutzer Elemente innerhalb des Metaverse eigenständig besitzen lässt. Dadurch können Metaverse-Ökonomien entstehen, an denen man als Nutzer teilhaben kann. So können auf dezentralen Metaverse-Plattformen virtuelle Ländereien erworben werden.

CBDCs

CBDC steht für «Central Bank Digital Currency» und soll ein Generalupdate für das gegenwärtige Zentralbankengeld darstellen. So stellt eine CBDC ein digitales Zahlungsinstrument dar, das in einer nationalen Währung denominiert ist und eine direkte Verbindlichkeit der Zentralbank darstellt. Die bekanntesten Formen einer CBDC sind die Wholesale-CBDC sowie die Retail-CBDC. Während erstere die digitalen Zentralbankenreserven des Interbankenmarktes ersetzen soll, wird letztere als das digitale Pendant zum heutigen Bargeld verstanden. CBDCs bilden somit die unterste Infrastrukturebene der Wirtschaftstätigkeit. Insbesondere dann, wenn verschiedene CBDCs miteinander interoperabel sind, dürfte eine erfolgreiche Einführung derselben grenzüberschreitende Zahlungen vereinfachen. Darüber hinaus haben CBDCs auch das Potenzial, Zentralbanken neue Instrumente bei der Geldpolitik in die Hand zu geben.

Stablecoins

Bei Stablecoins handelt es sich um preisstabile Kryptowährungen. Die Preisstabilität wird entweder künstlich oder durch einen unterliegenden Basiswert zu erreichen versucht. Das heisst: ein Stablecoin kann entweder durch Fiat-Instrumente (Bargeld oder Geldmarktfondspapiere) oder andere physische Vermögenswerte wie beispielsweise Rohstoffe gedeckt sein. Ebenso gibt es Stablecoins, die nicht durch Fiat-Werte, sondern durch andere Kryptoassets gestützt sind. In den meisten Fällen repräsentiert ein Stablecoin finanzrechtlich eine finanzielle Verpflichtung, die von einem privaten Emittenten über eine Blockchain ausgegeben wird.

Staking

Mit dem Staking trägt man zur Sicherung des Konsenses bei Proof-of-Stake-(PoS)-Blockchains bei. Anstelle von Rechenleistung wird Kapital in Form von Kryptoasset der jeweiligen PoS-Blockchain auf dem Protokoll hinterlegt. Das gestakte Kapital ist dann für die Zeitperiode des Staking gesperrt. Als Gegenleistung zur Sicherung des Konsenses erhalten Staker sogenannte Staking-Rewards. Was sich nach einem Zins oder einer Rendite im herkömmlichen Sinn anhört, ist im Blockchain-Kontext leicht anders zu verstehen. Staking-Rewards stammen in den allermeisten Fällen von der Inflationierung des Blockchain-eigenen Coins. Auf diese Weise sorgen diese dafür, dass sich die am eigenen Stake gemessene prozentuale Beteiligung eines Stakers am Gesamtnetzwerk nicht verringert.