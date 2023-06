Alternative Investments: Ein eleganter Zugang

Deshalb sind institutionelle Anleger seit langem nicht nur in den klassischen Bereichen wie Aktien oder Anleihen unterwegs, sondern beziehen in ihre Portfoliostrategien auch immer stärker sogenannte alternativen Investments mit ein. Dabei handelt es sich um Anlagesegmente, die in der Regel nicht börsennotiert sind und darüber hinaus bestenfalls nicht oder nur in geringem Umfang mit dem klassischen Kapitalmarkt korrelieren. Die wohl bekanntesten alternativen Investments finden sich insbesondere in den Bereichen Venture Capital und Private Equity.

Aber auch klassische Sachwertinvestitionen sind hierbei interessant, zu denen insbesondere Luxusgüter wie beispielsweise Oldtimer, teure Whiskey-Sorten oder Luxusuhren gehören. Dass sich solche Investments deutlich lohnen und besonderer in schwachen Marktphasen aufgrund ihrer geringen Korrelation das Depot stabilisieren können, verdeutlicht beispielhaft ein Blick auf das Thema Whisky. Der Auswahlindex Icon 100, in dem die Wertentwicklung seltener Whiskys erfasst wird, konnte sich seit Ende 2019 um 42 % verbessern. Im gleichen Zeitraum wiesen beispielsweise der DAX und der S&P 500 eine positive Performance von lediglich 14 % bzw. 29 % aus. Dabei zeigte der Whisky-Index insbesondere in der größten Korrekturphase der Aktienmärkte eine positive Performance.