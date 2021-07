Mehrwert durch Sektorinvestitionen

Nur für professionelle Anleger

Die signifikante Streuung der Erträge, die in den einzelnen Aktiensektoren erwirtschaftet werden, eröffnet Investoren mit einem Horizont von drei bis sechs Monaten weiterhin gute Anlagechancen.

Seit Anfang November 2020 ist eine ausgeprägte Rotation an den Aktienmärkten zu beobachten und wir gehen von einer ungebrochenen Risikoneigung aus - nicht zuletzt deshalb, weil auch aufgrund stärkerer Untergewichtungen in einigen Sektoren deutliche Mittelzuflüsse zu verzeichnen sind.

Die Unterschiede der Renditen auf Sektor Ebene kann für Anleger Chancen schaffen, Alpha zu erzielen, Risiken zu managen oder zyklische oder thematische Trends zu erfassen. Als weltweit erster und grösster Sektor-ETF-Anbieter1 bietet State Street SPDR ETFs gezielte, effiziente Strategien, mit denen Anleger ihre Ansichten über den gesamten Konjunkturzyklus hinweg präzise zum Ausdruck bringen können.

In unserem Sector Compass "Der lange Weg zurück in die Normalität" aus dem ersten Quartal ging es um die Wiedereröffnung und Erholung der Wirtschaft sowie um die Sektorrotation - Faktoren, die jüngst auch tatsächlich dominierten. Dabei entwickelte sich Value besser als Growth. Die Performance-Unterschiede blieben sowohl auf Sicht von drei als auch von sechs Monaten markant.

Die Inflation rückte in den Fokus und es stachen diejenigen Sektoren hervor, die von höheren Rohstoffpreisen profitieren: Energie und Rohstoffe. Auch die Zinssensitivität spielte im vergangenen Quartal eine Rolle. Unter Druck gerieten Sektoren mit langer Duration wie Technologie. Der Finanzsektor schnitt überdurchschnittlich ab, da Banken von höheren Anleiherenditen und einer steileren Zinskurve profitierten.

Nun stellt sich die Frage, ob sich am Ausblick für die einzelnen Sektoren etwas geändert hat bzw. welche Sektoren möglicherweise in den nächsten Monaten eine Outperformance erzielen können.

Finanzwerte bleiben unserer Meinung nach interessant. Neben Faktoren wie Zinsausblick, niedrigere Bonitätsrisiken und stärkeren Finanzmärkten, weisen Finanzwerte auch eine hohe Inflationssensitivität auf. Diese Sensitivität beruht weniger auf spezifischen Demand-Pull- oder Supply-Push Faktoren, sondern vor allem auf der historischen Zinsentwicklung bei schnellem steigendem Preisen. Der gesamte Sektor dürfte auch von einer höheren und steileren Renditekurve profitieren.

Ebenfalls als hilfreich werden sich die höheren Dividenden erweisen, die die Banken dank ihrer stärkeren Eigenkapitalbasis ausschütten können. In der Vergangenheit war der Sektor darüber hinaus eine wichtige Quelle von Aktienrückkäufen. Regional betrachtet bevorzugen wir die USA gegenüber Europa.

Attraktiv sehen wir auch Roh- und Grundstoffe, etwa wie unser "Lieblingssektor" um vom vielzitierten Rohstoff-Superzyklus zu profitieren. Der Energiesektor ist zwar oft das offensichtliche Anlagevehikel, um aufsteigende Rohstoffpreise zu setzen, doch unserer Ansicht nach bietet das Rohölangebot eine schlechtere Ausgangslage als das wesentlich knappere Angebot der meisten Industriemetalle. Die Aussicht auf eine steigende Nachfrage einerseits und ein geringes Angebot andererseits liess die Preise für Metalle wie Zink, Eisenerz, Aluminium, Blei und Kupfer bereits seit der zweiten Jahreshälfte 2020 kräftig steigen. Zudem könnte der Energiesektor langfristig von einer Verschärfung der Umweltproblematik betroffen sein und dadurch als Geldanlage gegenüber anderen zyklischen Rohstoffen an Attraktivität verlieren.

Betrachtet man also den Roh- und Grundstoffe Sektor sollten die unterschiedlichsten Unternehmen im Sektor vom aktuellen Ausblick profitieren.

Die Beziehung zwischen den von den Bergbauunternehmen des Sektors gelieferten Industriemetalle und dem BIP-Wachstum (gemessen an Einkaufsmanagerindizes) ist enger als bei den meisten anderen Rohstoffen wie Rohöl, Gas, Gold und Agrarrohstoffen. Der wirtschaftliche Aufschwung konzentriert sich bislang auf die Metalle, sowohl in China als auch anderswo, und erstreckt sich auf Konsumgüter, Bauwesen, Maschinen, Autos und Elektronik.

Wie auch in der Industrie würden auch viele Rohstofferzeugnisse in die geplanten Infrastrukturprogramme fliessen, darunter Baustoffe, Eisen und Stahl.

Weitere Unternehmen im Sektor wie Chemikalienhersteller hatten während der Corona Krise und der Lockdowns mit Störungen zu kämpfen, sind aber gut aufgestellt, um in der Erholung zu wachsen. Die Chemikalien sind im Wesentlichen in vier Branchen unterteilt: Spezialchemikalien als grösste Branche, Industriegase, Grundchemikalien und Agrochemikalien.

Auf makroökonomischer Ebene muten die Impulse über alle Regionen hinweg attraktiv an, doch 2021 bevorzugen wir bislang den europäischen und den weltweiten Roh- und Grundstoffe-Sektor, weil beide mit ihrer höheren Gewichtung im Bergbau und in den Spezialchemikalien gegenüber den USA punkten. Internationale Gesichtspunkte sind ebenfalls wichtig: Unter allen europäischen Sektoren generieren die Unternehmen aus dem Roh- und Grundstoffe-Sektor die zweithöchsten internationalen Erträge. Mehr als ein Drittel davon in Schwellenländern, hauptsächlich in China. Im weltweiten Roh- und Grundstoffe-Sektor finden sich nicht nur europäische und US-amerikanische Titel, sondern auch führende australische, kanadische und japanische Unternehmen.

Ein elementarer Faktor liegt auch darin, dass der Sektor Lösungen für den Klimawandel beinhaltet. Der Sektor berührt die grüne Revolution in mehrfacher Hinsicht. Am offensichtlichsten betroffen ist die Produktion von Kupfer, das in Elektronik und Autos verbaut wird. Ein Elektroauto enthält üblicherweise 83 Kilogramm Kupfer- das Vierfache eines Verbrenners. Eine Spezialchemikalie in Elektroautos und der Akkuproduktion ist Lithium. China hat einen deutlichen Vorsprung in der Akkutechnologie, doch auch in Europa wird fieberhaft an einer eigenen Produktion gearbeitet. Im Sektor sind Unternehmen enthalten die als ökologisch führend gelten und unter anderem Wasserstoff produzieren, der als erneuerbare Energiequelle für Stromerzeugung und Industrie gepriesen wird.

Weitere Ideen und Analysen aus dem Sektorenbereich einerseits, aber auch Aktienbereich generell inklusive regelmässiger Updates, finden Sie im aktuellen Sector & Equity Compass unter https://www.ssga.com/ch/de_ch/institutional/etfs/capabilities/spdr-sector-etfs.

In einem unserer aktuellen Research Paper untersuchen unsere Strategen eine Sektor-Rotationsstrategie, die mehrere Parameter betrachtet, wobei herkömmliche Sektor-Rotationsmodelle meist rein auf dem Preis-Momentum-Indikator basieren. Die Ergebnisse zeigen dass die vorgestellte Sektorrotationsstrategie ihre jeweiligen Benchmarks in allen Regionen während des gesamten Zeitraums und das bei verminderter Volatilität übertroffen haben.

1State Street’s Select Sectors ETF wurde 1998 ins Leben gerufen und waren die ersten Sektor-ETFs. Grösster Sektor ETF Anbieter anhand verwalteter Vermögen. Quelle: Bloomberg Finance L.P., per 30.09.2020.

Disclaimer:

Nur für professionelle Anleger.

Die Anlage beinhaltet Risiken, einschliesslich des Risikos eines Kapitalverlusts

Dieses Dokument darf weder ganz noch teilweise reproduziert, kopiert oder übertragen werden, und sein Inhalt darf gegenüber Dritten ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von State Street Global Advisors nicht offengelegt werden.

State Street Global Advisors AG, Beethovenstrasse 19, CH-8027 Zürich. Genehmigt und reguliert von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht ("FINMA"). Registernr. CHE-105.078.458. Telefon +41 (0) 44 245 70 00. Fax +41 (0) 44 245 79 16. www.ssga.com

3595738.1.1.EMEA.RTL