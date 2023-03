Urner Kantonalbank erhöht Zinsen für Kassenobligationen vor SNB-Entscheid

Altdorf (awp) - Die Urner Kantonalbank (UKB) erhöht per sofort ihre Zinsen für Kassenobligationen. Sie greift damit dem Zinssatzentscheid der Schweizerischen Nationalbank (SNB) nächste Woche vor.

Die festen Zinssätze für Kassenobligationen werden per (heutigem) Donnerstag angehoben, wie die Bank mitteilte. So werden beispielsweise für dreijährige Kassenobligationen neu 1,70 Prozent Zins bezahlt. Bei anderen Kantonalbank liegen die entsprechenden Zinsen zumeist (noch) im Bereich von 1 Prozent.

Die UKB wolle durch die Erhöhung "eine Vorreiterrolle" einnehmen und dem in einer Woche angesetzten Zinssatzentscheid der SNB zuvorkommen, heisst es in der Mitteilung. Die SNB wird am kommenden Donnerstag ihren vierteljährlichen Zinsentscheid fällen. Aktuell liegt ihr Leitzins bei 1,00 Prozent. Ökonomen erwarten nach den drei Zinserhöhungen seit letztem Juni einen weiteren Zinsschritt nach oben.

