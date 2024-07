Überraschend: Chinas Zentralbank senkt Leitzinsen

Wie die Notenbank des Landes mitteilte, wurden der einjährige Referenz-Zinssatz (Loan Prime Rate - LPR) und der fünfjährige LPR um jeweils 10 Basispunkte auf 3,35 bzw 3,85 Prozent reduziert. Der Zins für siebentägige Reverse-Repo-Geschäfte wurde auf 1,7 von 1,8 Prozent gesenkt. Die Notenbank teilte mit, sie wolle die "finanzielle Unterstützung für die Realwirtschaft" erhöhen.

Die Schritte der Notenbank folgen auf ein enttäuschendes Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal und durchwachsene Wirtschaftsindikatoren für Juni. Die Anzeichen für eine andauernde Schwäche haben den Druck auf die Notenbanker erhöht, mehr Stimuli bereitzustellen. Analysten hatten erwartet, dass die PBoC handelt, waren jedoch geteilter Meinung darüber, in welcher Form dies stattfinden würde.

Für Zhang Zhiwei, Chefökonom von Pinpoint Asset Management ist die Zinssenkung ein Schritt in die richtige Richtung. Er erwartet weitere Senkungen, sobald die US-Notenbank Federal Reserve mit ihrem Lockerungszyklus anfängt. Er fügte aber hinzu, dass die Geldpolitik in China nicht die grösste Rolle spiele. Fiskalpolitik werde ebenfalls eine Rolle spielen. Die Wirtschaftsentwicklung in der zweiten Jahreshälfte werde das Niveau der geldpolitischen Unterstützung bestimmen.

"Die Tatsache, dass die PBOC nicht darauf gewartet hat, dass die Fed die Zinssätze zuerst senkt, zeigt, dass die Regierung den Abwärtsdruck auf die chinesische Wirtschaft erkannt hat, da das BIP-Wachstum im zweiten Quartal enttäuscht hat", sagte Zhang.

