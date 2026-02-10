Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’498 -0.1%  SPI 18’655 -0.2%  Dow 49’893 -0.5%  DAX 24’960 -0.2%  Euro 0.9114 -0.2%  EStoxx50 6’060 0.0%  Gold 5’051 -0.2%  Bitcoin 52’710 -2.0%  Dollar 0.7659 -0.1%  Öl 69.4 0.4% 
Commerzbank-Aktie profitiert von Dividendenerhöhung
Webinar: Der Preis ist das Ergebnis - so liest du Volumen und Orderflow richtig
Ausblick: voestalpine vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
RENK-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Januar
Salzgitter-Aktie dennoch schwächer: Aurubis-Bewertung beflügelt - weiteres Wachstum angepeilt
10.02.2026 14:36:11

U.S. Retail Sales Unchanged In December

(RTTNews) - The Commerce Department released a report on Tuesday showing retail sales in the U.S. were unexpectedly flat in the month of December.

The report said retail sales came in virtually unchanged in December after climbing by 0.6 percent in November. Economists had expected retail sales to rise by 0.4 percent.

Excluding a slight dip in sales by motor vehicle and parts dealers, retail sales were still virtually unchanged in December after increasing by 0.4 percent in November. Ex-auto sales were expected to grow by 0.3 percent.

Edelmetall oder Zockerpapier? Wird es Silber wie der GameStop-Aktie ergehen?
Ethereum Prognose: Netzwerk-Updates treiben Preis nach oben
TUI-Aktie legt zu: Konzern setzt auf Expansion im Billigreisesegment
NVIDIA Aktie News: NVIDIA zieht am Montagnachmittag an
XRP Kurs Prognose: Analysten sehen massives Potenzial – doch Wale rotieren in neuen Bitcoin-Sektor
DroneShield-Aktie stark: Neuer COO ernannt
SAP SE Aktie News: SAP SE reagiert am Montagnachmittag positiv
Dow schlussendlich kaum verändert -- SMI beendet Handel stabil -- DAX schliesslich über 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich höher - Nikkei mit neuem Rekord
Bayer-Aktie gefragt: US-Behörde erteilt Genehmigung für Herbizid Stryax
Analyse: UBS AG vergibt Buy an Rheinmetall-Aktie

KW 6: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
KW 6: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Die Performance der Kryptowährungen in KW 6: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
GBP/USD 1.3676 -0.0017
14:40 ROUNDUP: Tchibo unterliegt auch im zweiten Anlauf gegen Aldi Süd
14:31 Deutschland überholt USA bei Spitzenposten in Nato
14:31 ROUNDUP/Wohnung, verzweifelt gesucht: Branche macht wenig Hoffnung
14:28 ROUNDUP 2: Nachfrage nach Bioprodukten boomt - Anbau kommt nicht nach
14:27 Salzgitter will 2026 wieder wachsen und erwartet deutlich bessere Ergebnisse
14:26 OTS: Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen BDIU / Schlechtes Zeugnis ...
14:14 Merz trifft Trump-Gegner Newsom in München
14:13 Lufthansa holt City Airlines nach Frankfurt
14:06 Kassenärzte für höhere Steuern auf Tabak und Alkohol
14:04 GNW-News: Altus Group veröffentlicht seine Datensatzanalyse zu europaweiten CRE-Bewertungstrends für Q4 2025