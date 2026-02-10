Britische Pfund - US-Dollar GBP - USD
10.02.2026 14:36:11
U.S. Retail Sales Unchanged In December
(RTTNews) - The Commerce Department released a report on Tuesday showing retail sales in the U.S. were unexpectedly flat in the month of December.
The report said retail sales came in virtually unchanged in December after climbing by 0.6 percent in November. Economists had expected retail sales to rise by 0.4 percent.
Excluding a slight dip in sales by motor vehicle and parts dealers, retail sales were still virtually unchanged in December after increasing by 0.4 percent in November. Ex-auto sales were expected to grow by 0.3 percent.
Devisen in diesem Artikel
|GBP/USD
|1.3676
|-0.0017
|-0.13
Börse aktuell - Live TickerSMI wenig bewegt -- DAX etwas leichter -- Asiens Börsen letztlich im Plus - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag kaum verändert. Der deutsche Leitindex kämpft um die 25'000-Punkte-Marke. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Dienstag höher.