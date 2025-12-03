Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’860 -0.2%  SPI 17’670 -0.2%  Dow 47’434 -0.1%  DAX 23’746 0.2%  Euro 0.9334 0.0%  EStoxx50 5’706 0.4%  Gold 4’220 0.3%  Bitcoin 74’388 1.4%  Dollar 0.8001 -0.4%  Öl 63.2 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204Nestlé3886335UBS24476758Novartis1200526Partners Group2460882Rheinmetall345850Swiss Re12688156
Top News
Inditex-Aktie springt hoch: Zara-Mutter meldet besseres Ergebnis als gedacht
GaN-Patentstreit: ITC untersucht angebliche Verletzung durch Infineon - Aktie hält Kurs
Airbus SE-Aktie: Buy-Bewertung durch Goldman Sachs Group Inc.
HUGO BOSS-Aktie bricht ein: Modekonzern stellt Anleger auf Übergangsjahr ein
UBS-Aktie leichter: Fonds zieht Beschwerde gegen Gutachter zurück
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner USD/GBP
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

USD/GBP

03.12.2025 14:23:15

U.S. Private Sector Employment Unexpectedly Decreases In November

(RTTNews) - A report released by payroll processor ADP on Wednesday showed an unexpected decrease by private sector employment in the U.S in the month of November.

ADP said private sector employment fell by 32,000 jobs in November after climbing by an upwardly revised 47,000 jobs in October.

Economists had expected private sector employment to inch up by 10,000 jobs compared to the addition of 42,000 jobs originally reported for the previous month.

"Hiring has been choppy of late as employers weather cautious consumers and an uncertain macroeconomic environment," said ADP chief economist Dr. Nela Richardson. "And while November's slowdown was broad-based, it was led by a pullback among small businesses."

Meistgelesene Nachrichten

Bayer-Aktie schnellt hoch: Bayer erhält wichtige Rückendeckung im Glyphosat-Verfahren
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Nestlé-Aktie gibt nach: Offenbar Verkauf von Blue Bottle Coffee geprüft
US-Rekordaufträge treiben RENK-Aktie nach oben - Rheinmetall & HENSOLDT ziehen mit
Alternative zu NVIDIA-Investment? - Deshalb könnte sich der SoundHound AI-Aktienkurs bis 2026 verdoppeln
Meyer Burger-Aktie dreht ins Minus: Definitive Nachlassstundung erhalten
Aktien von Warner Bros und Netflix uneins: Rennen um Medienkonzern geht offenbar weiter - Netflix weiter dabei
SMI nach Inflationszahlen wenig bewegt -- DAX mit leichten Gewinnen -- Anleger in Asien uneins - Börsen schliessen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Airbus-Aktie fällt: A320-Rumpfdefekt drückt November-Zahlen - Airbus bewertet weitere Schritte
HUGO BOSS-Aktie bricht ein: Modekonzern stellt Anleger auf Übergangsjahr ein

Devisen in diesem Artikel

GBP/USD 1.3307 0.0093
0.70

finanzen.net News

Datum Titel
14:34 USA: Beschäftigung in der Privatwirtschaft sinkt unerwartet - ADP
14:23 Kreise: Längere Kurzarbeit soll Arbeitsmarkt stabilisieren
14:19 ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Inditex auf 61 Euro - 'Kaufen'
14:17 Aktien Frankfurt: Dax legt etwas zu - Hugo Boss brechen ein
14:13 Von der Leyen präsentiert Plan zur Nutzung von Russen-Geld
14:09 Mercedes-Chef Källenius bleibt Europas oberster Autolobbyist
14:08 ROUNDUP/Verband: Politik kann E-Auto-Nachfrage deutlich ankurbeln
14:06 Weiterer großer Streamingdienst startet bald in Deutschland
14:05 Bauch und Lünenborg verstärken dpa-Aufsichtsrat
14:04 Indiens Regierung nimmt strittige Entscheidung zu Pflicht-App zurück