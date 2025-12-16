Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’057 0.2%  SPI 17’920 0.0%  Dow 48’114 -0.6%  DAX 24’077 -0.6%  Euro 0.9341 -0.2%  EStoxx50 5’718 -0.6%  Gold 4’302 -0.1%  Bitcoin 69’788 1.5%  Dollar 0.7951 -0.1%  Öl 58.8 -2.6% 
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
16.12.2025 23:29:56

Thai Interest Rate Decision Due On Wednesday

(RTTNews) - The central bank in Thailand is scheduled to conclude its monetary policy meeting on Wednesday and then announce its decision on interest rates, highlighting a modest day for Asia-Pacific economic activity.

The central bank is widely expected to lower its benchmark lending rate by 25 basis points, to 1.25 percent from 1.50 percent.

The central bank in Indonesia is also set to conclude its monetary policy meeting and announce its decision on rates; its benchmark lending rate (4.75 percent), deposit facility rate (3.75 percent) and lending facility rate (5.50 percent) all are seen unchanged.

Japan will release October figures for core machinery orders and November numbers for imports, exports and trade balance. In September, machinery orders were up 4.2 percent on month and 11.6 percent on year. In October, imports were up 0.7 percent on year and exports rose 3.6 percent for a trade deficit of 226.1 billion yen.

Singapore will provide November data for non-oil domestic exports; in October, NODX was up 9.3 percent on month and 22.2 percent on year for a trade surplus of SGD7.249 billion.

Top-Rankings

KW 50: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 50: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 50: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
00:05 Studie: Flüge in gehobenen Klassen deutlich klimaschädlicher
22:40 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow schwächer - Tesla auf Rekordhoch
22:37 'WSJ': Warner will zu Ablehnung von Paramount-Gebot raten - Netflix-Offerte vorn
22:29 Aktien New York Schluss: Dow schwächer und Nasdaq legt zu - Tesla auf Rekordhoch
22:18 AKTIE IM FOKUS: Tesla auf Rekordhoch - Wette auf autonomes Fahren läuft weiter
22:16 GNW-News: Aduro Clean Technologies schließt Shell GameChanger-Programm erfolgreich ab
21:36 ROUNDUP 2: EU-Kommission schlägt Aus vom Verbrenner-Aus vor
21:26 ROUNDUP 2: Klartext über den US-Präsidenten? Stabschefin rudert zurück
21:12 ROUNDUP 3: Merz lässt deutsche Beteiligung an Ukraine-Truppe offen
21:11 Trump kündigt Rede an die Nation an