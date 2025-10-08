|
09.10.2025 00:03:25
Taiwan Trade Data Due On Thursday
(RTTNews) - Taiwan will on Thursday release September numbers for imports, exports and trade balance, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity. In August, imports were up 29.7 percent on year and exports jumped an annual 34.1 percent for a trade surplus of $16.83 billion.
Australia will see October results for the inflation forecast from the Melbourne Institute; in September, inflation was seen higher by an annual 4.7 percent.
Japan will provide preliminary September data for machine tool orders; in August, orders were up 8.1 percent on year.
Indonesia will release August figures for retail sales; in July, sales were up 4.7 percent on year.
Finally, the markets in South Korea are closed on Thursday for Hangul Day and will re-open on Friday.
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerGute Laune am Schweizer Aktienmarkt: SMI springt letztlich hoch -- DAX mit Rekordschluss -- US-Börsen überwiegend freundlich -- Asiens Börsen schliessen schwächer - Nikkei schwächelt nach Rekordfahrt
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch mit Gewinnen. In Deutschland waren ebenfalls positive Vorzeichen zu sehen. Die Wall Street bewegte sich aufwärts. In Asien zeigten sich zur Wochenmitte mehrheitlich rote Vorzeichen.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}