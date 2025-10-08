Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’648 1.0%  SPI 17’420 0.9%  Dow 46’602 0.0%  DAX 24’597 0.9%  Euro 0.9323 0.2%  EStoxx50 5’650 0.6%  Gold 4’039 1.4%  Bitcoin 98’812 1.8%  Dollar 0.8017 0.4%  Öl 66.1 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Optimismus für Tesla-Aktie: Auslieferungszahlen könnten bereits 2026 die 2-Millionen-Marke überschreiten
Nach Kursexplosion: Diese ETFs setzen in besonderem Masse auf die Oracle-Aktie
BofA erhöht Kursziel: KI-Optimismus für die Palantir-Aktie
Diginex im Aufwind: Übernahmen und Kooperationen im KI-Bereich lassen Aktie abheben
Plug Power-Aktie sinkt weiter: Andy Marsh gibt CEO-Posten ab
Suche...
200.- Saxo-Deal
09.10.2025 00:03:25

Taiwan Trade Data Due On Thursday

(RTTNews) - Taiwan will on Thursday release September numbers for imports, exports and trade balance, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity. In August, imports were up 29.7 percent on year and exports jumped an annual 34.1 percent for a trade surplus of $16.83 billion.

Australia will see October results for the inflation forecast from the Melbourne Institute; in September, inflation was seen higher by an annual 4.7 percent.

Japan will provide preliminary September data for machine tool orders; in August, orders were up 8.1 percent on year.

Indonesia will release August figures for retail sales; in July, sales were up 4.7 percent on year.

Finally, the markets in South Korea are closed on Thursday for Hangul Day and will re-open on Friday.

Meistgelesene Nachrichten

ABB-Aktiengewinne schrumpfen nach Rekordhoch: SoftBank kauft Robotikgeschäft von ABB - kein Börsengang
ARYZTA-Aktie im Ausverkauf: ARYZTA-CEO Schai überraschend gefeuert
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Relief Therapeutics-Aktie mit zweistelligem Plus: Relief und NeuroX fusionieren zu KI-Health-Tech-Firma
Red Cat hebt ab: KI-Drohnen und Millionenkapital treiben Aktie auf Rekordhoch
Plug Power-Aktie sinkt weiter: Andy Marsh gibt CEO-Posten ab
Diginex im Aufwind: Übernahmen und Kooperationen im KI-Bereich lassen Aktie abheben
Goldman Sachs Group Inc.: Rheinmetall-Aktie erhält Buy
Gute Laune am Schweizer Aktienmarkt: SMI springt letztlich hoch -- DAX mit Rekordschluss -- US-Börsen überwiegend freundlich -- Asiens Börsen schliessen schwächer - Nikkei schwächelt nach Rekordfahrt
BofA erhöht Kursziel: KI-Optimismus für die Palantir-Aktie

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}