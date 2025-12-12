Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'987 0.6%  SPI 17'856 0.7%  Dow 48'704 1.3%  DAX 24'448 0.6%  Euro 0.9328 0.0%  EStoxx50 5'788 0.6%  Gold 4'309 0.7%  Bitcoin 73'371 -0.2%  Dollar 0.7952 0.0%  Öl 61.7 0.2% 
Henkel-Aktie wenig bewegt: FTC klagt gegen Zukauf in den USA
"Big Short"-Investor Burry über die Tesla-Aktie: Aus seiner Sicht deutlich überbewertet
Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs
Analysten im Fokus: Starke Studiendaten und der CureVac-Deal stützen Bewertung der BioNTech-Aktie
3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Eli Lilly and Co, Alphabet & Woodward mit François Bloch
12.12.2025 09:48:00

Sweden Jobless Rate Falls To 8.2%

(RTTNews) - Sweden's jobless rate decreased in November to the lowest level in four months, figures from Statistics Sweden showed on Friday.

The unadjusted unemployment rate decreased to 8.2 percent in November from 8.9 percent in October. In the same month last year, the jobless rate was 7.4 percent.

The number of unemployed decreased to 470,400 persons in November from 509,100 persons in October.

The youth unemployment rate, which is applied to the 15-24 age group, came in at 23.8 percent in November, up from 22.7 percent in October.

Meanwhile, the employment rate climbed to 69.0 percent in November from 68.2 percent in the prior month.

Idorsia-Aktie schnellt hoch: Schlafmittel mit Prix Galien Bridges Award ausgezeichnet - weitere Studiendaten zu Aprocitentan veröffentlicht
NVIDIA Aktie News: NVIDIA fällt am Nachmittag
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Marktturbulenzen: Warum die Oracle-Zahlen auch Aktien von SAP, Softbank und NVIDIA treffen unter Druck setzen
So viel Gewinn hätte ein Investment in Bitcoin von vor 5 Jahren abgeworfen
Palantir-Mitgründer Peter Thiel steigt aus: Die Hintergründe zum Verkauf der NVIDIA-Aktie
Bernstein Research bescheinigt Outperform für Deutsche Telekom-Aktie
Nach US-Zinsentscheid: Wall Street schliesst uneins - Dow mit Rekord -- SMI letztlich wenig bewegt -- DAX schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen enden am Donnerstag leichter
Givaudan-Aktie rutscht ab: Analystenveranstaltung sorgt für spürbare Verunsicherung
EQS-DD: RENK Group AG: Klaus Refle, sell

Stanley Druckenmiller: Diese Aktien hielt er im 3. Quartal 2025
Stanley Druckenmiller hat im dritten Quartal 2025 einige Veränderungen im Depot seines Duquesne ...
Bildquelle: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com
SMI Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 49/25
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 49: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
GBP/SEK 12.3967 0.0043
0.03

09:56 Zwei Drittel der Bundesbürger für Abkehr von Verbrenner-Aus
09:54 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax steuert auf Marke von 24.500 Punkten zu
09:51 Presse: Kompromissvorschlag zu UBS-Kapitalregeln - Aktie auf Mehrjahreshoch
09:54 Henkel-Aktie unbeeindruckt: Klage gegen Übernahme von US-Klebstoffhersteller
09:39 GNW-News: Die Pressestelle von ZPUE informiert, dass das deutsche Unternehmen BWTS gewinnt einen starken Partner. ZPUE investiert in die Zukunft der Serviced...
09:32 GNW-News: China Eastern Airlines eröffnet eine neue Flugroute "Shanghai-Auckland-Buenos Aires" und schlägt damit eine "Luftbrücke" über den Pazifik
09:27 Inflation in Frankreich bleibt vergleichsweise niedrig
09:30 Lufthansa-Aktie springt hoch nach Kaufempfehlung von Kepler
09:25 Deutsche Börse-News: "Kurzfristig bleibt Markt nervös & volatil"(Kryptowährungen)
09:24 Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax steigt weiter nach geknacktem Korrekturtrend