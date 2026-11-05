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05.11.2026 09:37:21

Sweden Inflation Eases To 0.9% In October

(RTTNews) - Sweden's consumer price inflation eased unexpectedly in October from a 19-month high in the previous month, flash data from Statistics Sweden showed on Thursday.

The consumer price index, or CPI, rose 0.9 percent year-over-year in October, slower than the 1.1 percent increase in September. Meanwhile, economists had expected inflation to rise to 1.2 percent.

Inflation based on the consumer price index with a fixed interest rate moderated to 1.1 percent from 1.5 percent.

On a monthly basis, consumer prices remained flat.

The detailed results for the month of October will be published on November 12.

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