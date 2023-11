Steigen in der Eurozone die Zinsen weiter an? EZB-Präsidentin weicht aus

Lagarde sagte in einer Diskussion mit jungen Menschen in Frankfurt: "Wir erklären sicherlich nicht den Sieg über die Inflation." Allerdings habe die EZB inzwischen schon so viel geldpolitische Munition eingesetzt, dass sie es sich nun leisten könne, zu beobachten, wie diese Munition wirke und wie sich Löhne, Gewinne, Fiskalpolitik und Geopolitik entwickelten. Sie werde dann entscheiden, ob sie ihre Zinsen noch anheben müsse oder senken könne.

Auf die Frage, was es für sie bedeute, dass die Euro-Banknoten ihre Unterschrift trügen, antwortete die EZB-Präsidentin: "Es bedeutet für mich eine Verantwortung dafür, dass der Euro seine Stellung im internationalen Konzert behauptet."

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)