Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’463 0.8%  SPI 19’011 0.7%  Dow 49’919 -1.9%  DAX 24’195 -1.0%  Euro 0.9224 0.1%  EStoxx50 6’010 -0.7%  Gold 4’075 -4.4%  Bitcoin 48’922 -0.8%  Dollar 0.7993 0.1%  Öl 95.0 2.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Roche149905998Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Rheinmetall345850NVIDIA994529
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Short Squeeze oder Volatilitätsfalle: Was hinter dem "Volmageddon" steckt
Ausblick: AT&S vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Trügerischer Frieden: VIX bleibt niedrig - droht der Wall Street ein heisser Sommer?
Fondsdomizil Irland oder Luxemburg: Warum zwei identische ETFs unterschiedlich viel Rendite bringen
Oracle schlägt die Erwartungen und hebt die Gewinnprognose an - Aktie rutscht wegen Finanzierungsvorhaben dennoch ab
Suche...
eToro entdecken
11.06.2026 00:00:46

South Korea Unemployment Data Due On Thursday

(RTTNews) - South Korea will on Thursday release jobless figures for May, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity. In April, the unemployment rate was 2.8 percent.

Malaysia will see unemployment numbers for April; in March, the jobless rate was 2.9 percent.

Indonesia will release April figures for retail sales; in March, sales were up 3.4 percent on year.

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
UBS-Aktie im Plus: Parlament prüft für UBS CET1-Unterlegung von 70-80% für Auslandstöchter
SpaceX vor historischem IPO: Was Anleger vor dem Börsenstart unbedingt wissen müssen
1. Quartal 2026: So sah das Portfolio von Fisher Asset Management aus
Super Micro-Aktie bricht ein: Milliarden-Kapitalerhöhung sorgt für Verwässerungsängste
UniCredit stockt auf: Weitere Commerzbank-Aktien aufgenommen - Commerzbank-Aktie sinkt
KI-Aktien: Der Boom ist noch lange nicht vorbei
Weiter keine Erholung bei US-Techaktien: Warum es Marvell, AMD, Arm, NVIDIA & Co. nicht aus ihrem Kurstal schaffen
Vor EZB-Zinsentscheid: So steht es um Franken, US-Dollar und Euro
Centiel-Aktie +33 Prozent: Konzern findet Partner für US-Datacenter-Markt

Top-Rankings

/nachrichten/aktien/kw-23-das-waren-die-tops-und-flops-der-smi-aktien-in-der-vergangenen-woche-1036217257
KW 23: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Bildquelle: Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
/nachrichten/aktien/kw-23-das-waren-die-gewinner-und-verlierer-im-dax-1036217264
KW 23: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Bildquelle: Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
/nachrichten/devisen/die-performance-der-kryptowahrungen-in-kw-23-das-hat-sich-bei-bitcoin-ether-&-co-getan-1036217265
Die Performance der Kryptowährungen in KW 23: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Bildquelle: Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.