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16.07.2026 00:03:14

South Korea Rate Decision On Tap For Thursday

(RTTNews) - The Bank of Korea will wrap up its monetary policy meeting on Thursday and then announce its decision on interest rates, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity.

The BoK is expected to hike its benchmark lending rate by 25 basis points, to 2.75 percent from 2.50 percent.

Australia will see July results for the inflation forecast from the Melbourne Institute; in June, inflation was seen higher by 5.5 percent.

China will provide June data for foreign direct investment; in May, FDI was down 8.6 percent.

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08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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