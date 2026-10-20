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20.10.2026 23:58:27

South Korea Producer Prices Rise 0.2% In September

(RTTNews) - Producer prices in South Korea were up 0.2 percent on month in September, the Bank of Korea said on Wednesday - up from 0.1 percent in August.

Individually, prices for agricultural, forestry and marine products gained 2.6 percent on month and utilities rose 1.3 percent, while manufacturing product prices were flat and services dipped 0.1 percent.

On a yearly basis, producer prices climbed 7.7 percent - easing from 7.9 percent in the previous month.

Individually, prices for agricultural, forestry and marine products added 3.3 percent on year, while manufacturing products jumped 12.0 percent, services climbed 3.9 percent and utilities were up 3.1 percent.

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