Britische Pfund - Südkoreanischer Won GBP - KRW
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|Historisch
|Realtimekurs
|
20.05.2026 23:37:22
South Korea Producer Prices Jump 2.5% In April
(RTTNews) - Producer prices in South Korea climbed 2.5 percent on month in April, the Bank of Korea said on Thursday - up from 1.7 percent in March.
Individually, prices for agricultural, forestry and marine products slipped 1.0 percent on month, while manufacturing products jumped 4.4 percent, utilities rose 0.3 percent and services added 0.8 percent.
On a yearly basis, producer prices climbed 6.9 percent - accelerating from 4.1 percent in the previous month.
Individually, prices for agricultural, forestry and marine products rose 1.0 percent on year, while manufacturing products surged 11.3 percent, utilities sank 1.2 percent and services gained 3.8 percent.
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Devisen in diesem Artikel
|GBP/KRW
|2’044.3370
|20.0001
|0.99
Börse aktuell - Live TickerNeue Hoffnungen auf Kriegsende: SMI geht fester ins lange Wochenende -- DAX legt letztlich zu -- US-Börsen schliessen mit Plus - Dow erreicht neuen Rekord -- Asiens Börsen schliessen höher
Der heimische Aktienmarkt beendete den Freitagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. Auch bei den US-Indizes ging es vor dem Wochenende nach oben. Die Börsen in Asien verbuchten am Freitag Gewinne.