Britische Pfund - Südkoreanischer Won GBP - KRW
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|Historisch
|Realtimekurs
|
01.12.2025 01:06:17
South Korea November Trade Surplus $9.74 Billion
(RTTNews) - South Korea posted a merchandise trade surplus of $9.74 billion in November, the Customs Office said on Monday in a preliminary report.
That exceeded expectations for a surplus of $8.40 billion and was up from the $6.00 billion surplus in October.
Exports climbed 8.4 percent on year, beating forecasts for an increase of 5.7 percent and up from 3.5 percent in the previous month.
Imports were up 1.2 percent, shy of expectations for a gain of 3.4 percent after slipping 1.5 percent a month earlier.
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Devisen in diesem Artikel
|GBP/KRW
|1’942.5453
|7.0015
|0.36
Börse aktuell - Live TickerSMI geht stabil ins Wochenende -- DAX letztlich höher -- US-Börsen schließen am Freitag im Plus -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende wenig bewegt. Der deutsche Leitindex legte zu. An den US-Börsen endete der Handel freundlich. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.