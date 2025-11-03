Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
04.11.2025 00:30:47

South Korea Inflation Rises 0.3% In October

(RTTNews) - Consumer prices in South Korea were up a seasonally adjusted 0.3 percent on month in October, Statistics Korea said on Tuesday.

That exceeded expectations for a flat reading following the 0.5 percent increase in September.

On a yearly basis, inflation rose 2.4 percent - again exceeding expectations for an increase of 2.1 percent, which would have been unchanged from the September reading.

Core CPI was up 0.4 percent on month and 2.2 percent on year after adding 0.5 percent on month and 2.0 percent on year in the previous month.

Oktober 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Oktober 2025: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Im Oktober 2025 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen L ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Rohstoffe im Oktober 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
