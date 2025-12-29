Britische Pfund - Südkoreanischer Won GBP - KRW
|
30.12.2025 00:10:00
South Korea Industrial Output Rises 0.6% In November
(RTTNews) - Industrial production in South Korea was up a seasonally adjusted 0.6 percent on month in November, Statistics Korea said on Tuesday.
That missed forecasts for an increase of 2.2 percent following the downwardly revised 4.2 percent contraction in October (originally -4.0 percent).
On a yearly basis, production stumbled 1.4 percent - also missing expectations for a gain of 3.0 percent after sinking a downwardly revised 8.2 percent in the previous month (originally -8.1 percent).
Retail sales were down 3.3 percent on month and up 0.8 percent on year.
