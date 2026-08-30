South Korea Industrial Output Rises 0.2% In July

(RTTNews) - Industrial production in South Korea was up a seasonally adjusted 0.2 percent on month in July, Statistics Korea said on Monday - slowing from 6.4 percent in June.

On a yearly basis, industrial production expanded 3.6 percent - again down from 5.8 percent in the previous month.

The stats bureau also said that retail sales fell 2.4 percent on month after rising 2.7 percent a month earlier.