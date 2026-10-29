Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’782 1.4%  SPI 20’794 1.0%  Dow 52’343 -0.3%  DAX 26’040 1.3%  Euro 0.9203 -0.3%  EStoxx50 6’207 0.6%  Gold 4’025 -0.7%  Bitcoin 64’843 -3.5%  Dollar 0.8224 -0.6%  Öl 114.9 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Sandoz124359842Novartis1200526Partners Group2460882Holcim1221405Amrize143013422On113454047ABB1222171
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
SpaceX-Aktien für Kinder? Was hinter Musks Plan mit den Trump Accounts steckt
Aktien von Infineon, SUSS und Co.: Warum die Deutsche Bank jetzt auf Halbleiterwerte setzt
Amazon-Aktie klar im Minus: Erwartungen bei Umsatz und Gewinn verfehlt
Strategy-Aktie in Rot: Quartalszahlen überzeugen Anleger nicht
Intel-Aktie tiefrot: Quartalszahlen enttäuschen Anleger
Suche...
ETF Sparplan
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

30.10.2026 00:07:52

South Korea Industrial Output Jumps 9.0% In September

(RTTNews) - Industrial production in South Korea was up a seasonally adjusted 9.0 percent on month in September, Statistics Korea said on Friday - following the 4.6 percent decline in August.

On a yearly basis, production rose 1.2 percent after contracting 1.7 percent in the previous month.

For the third quarter of 2026, industrial production was up 3.0 percent on quarter after falling 1.2 percent in the previous three months.

The bureau also said that retail sales added 3.6 percent on month after slipping 1.8 percent a month earlier, and service sector output was up 0.5 percent on month after gaining 0.7 percent in August.

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

ServiceNow-Aktie bricht zweistellig ein: Gewinn bleibt hinter den Erwartungen zurück
UBS-Aktie sackt ab: Grossbank vermeldet Umsatz- und Gewinnsteigerung - Rückkaufprogramm soll bis 2027 abgeschlossen sein
Logitech-Aktie bricht zweistellig ein: Ergebnis über Erwartungen - Zulieferer-Ausfall drückt kommende Umsätze
Alphabet-Aktie kräftig im Minus: Gewinn und Umsatz fallen schwächer aus als erwartet
Idorsia-Aktie sinkt: Umsatz stagniert trotz starkem Quviviq-Wachstum - neue Partnerschaft geplant
SK hynix-Aktie springt zweistellig an: Speicherchiphersteller übertrifft Erwartungen - KI-Boom führt zu rasantem Wachstum
Amrize-Aktie dreht dennoch ins Plus: Schwache Zahlen belasten - Aktienrückkaufprogramm vorzeitig abgeschlossen
Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an UBS-Aktie
Apple-Aktie legt zu: Konzern sichert Büroflächen für bis zu 700 Arbeitsplätze in Zürich
UBS-Aktie klettert: Regierungsanalyse beziffert hohe Kosten bei möglichem Wegzug

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

GBP/KRW 1’792.4099 3.5083
0.20