Britische Pfund - Südkoreanischer Won GBP - KRW
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|Historisch
|Realtimekurs
|
30.09.2025 01:08:35
South Korea Industrial Output Jumps 2.4% In August
(RTTNews) - Industrial production in South Korea was up a seasonally adjusted 2.4 percent on month in August, Statistics Korea said on Tuesday.
That was in line with expectations following the 0.3 percent increase in July.
On a yearly basis, industrial production was up 0.9 percent - shy of expectations for an increase of 1.3 percent and down from 5.0 percent in the previous month.
The bureau also said that retail sales slumped 2.4 percent on month following the upwardly revised 2.7 percent jump a month earlier (originally 2.5 percent).
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Devisen in diesem Artikel
|GBP/KRW
|1’880.1478
|-6.9343
|-0.37
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliessen mit Gewinnen -- SMI geht freundlich aus dem Handel -- DAX letztlich kaum verändert -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich fester
Zum Start in die neue Woche verbuchte der heimische Markt klare Aufschläge, wohingegen sich der deutsche Leitindex kaum bewegte. An den US-Börsen ging es leicht aufwärts. An den Märkten in Fernost ging es unterdessen überwiegend nach oben.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}