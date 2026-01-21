South Korea GDP Shrinks 0.3% In Q3

(RTTNews) - South Korea's gross domestic product contracted a seasonally adjusted 0.3 percent on quarter in the fourth quarter of 2025, the Bank of Korea said in Thursday's preliminary reading.

That missed expectations for an increase of 0.1 percent following the 1,3 percent gain in the previous three months.

On an annualized basis, GDP rose 1.5 percent - again missing forecasts for 1.9 percent and down from 1.8 percent in the third quarter.

For all of 2025, GDP was up 1.0 percent - slowing from 2.0 percent in 2024.