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15.10.2026 23:49:18
South Korea Export Prices Surge 40.9% On Year In September
(RTTNews) - Export prices in South Korea spiked 40.9 percent on year in September, the Bank of Korea said on Friday - easing from 42.7 percent in August.
On a monthly basis, export prices sank 0.8 percent.
Import prices were up 1.7 percent on month and 17.6 percent on year.
The Export Volume Index jumped 32.1 percent and the Import Volume Index climbed 11.1 percent on year in September.
The Export Value Index skyrocketed 89.2 percent and the Import Value Index jumped 26.9 percent on year in September.
The Net Barter Terms of Trade Index increased by an annual 25.4 percent.
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