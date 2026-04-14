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14.04.2026 23:37:27
South Korea Export Prices Surge 28.7% On Year In March
(RTTNews) - Export prices in South Korea were up 28.7 percent on year in March, the Bank of Korea said on Wednesday - up from 11.1 percent in February.
Import prices climbed an annual 18.4 percent, up sharply from 1.6 percent in the previous month.
On a monthly basis, export prices were up 16.3 percent and import prices were up 16.1 percent.
The Export Volume Index jumped 23.0 percent on year and the Import Volume Index increased 12.3 percent in March.
The Export Value Index surged 51.7 percent on year and the Import Value Index climbed 12.9% in March.
The Net Barter Terms of Trade Index gained 22.8 percent on year in March.
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