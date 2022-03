SNB-Vizepräsident: Widerstandskraft der Banken dank Kapitalpuffern erhöht

Genf (awp) - Die Massnahmen zur Stärkung der Widerstandskraft der Banken gegen Schocks am Immobilienmarkt zeigen gemäss SNB-Vizepräsident Fritz Zurbrügg Wirkung. Dank dem Aufbau von regulatorischen und freiwilligen Puffern nach der globalen Finanzkrise habe sich die Widerstandskraft des Schweizer Bankensektors insgesamt substanziell erhöht, sagte Zurbrügg in einer Rede in Genf.

Seit Pandemiebeginn seien allerdings auch in der Schweiz die Verwundbarkeiten am Wohnliegenschafts- und Hypothekarmarkt wieder gestiegen, mahnte Zurbrügg am Dienstag beim "International Center for Monetary and Banking Studies" (ICMB) laut Redetext. Anhand verschiedener Annahmen und Modellen messe die Schweizerische Nationalbank (SNB) derzeit eine Überbewertung der Wohnungspreise von 10 Prozent bis 35 Prozent. Zum anderen haben die SNB in den letzten Jahren einen Anstieg der Tragbarkeitsrisiken beobachtet.

Kapitalpuffer auf Maximum

"Die Evidenz aus dem Ausland und der Schweiz darauf hin, dass gezielte makroprudenzielle Massnahmen - insbesondere schuldnerbasierte Instrumente - helfen können, den Aufbau von Verwundbarkeiten zu verlangsamen", sagte Zurbrügg. Dennoch könnte sie ihre Zunahme nicht vollständig verhindern.

Der Bundesrat hatte auf Antrag der SNB im Januar dieses Jahres den antizyklischen Kapitalpuffer auf einem höheren Niveau als vor der Pandemie reaktiviert, wie Zurbrügg erinnerte: Dieser betrage 2,5 Prozent, was dem regulatorischen Maximum entspreche. Ergänzend gelten hierzulande zudem weiterhin die Selbstregulierungsrichtlinien der Banken bezüglich Belehnungsgrads und Tragbarkeit bei der Hypothekenvergabe, die zuletzt 2019 verschärft wurden.

Weitere Anpassungen

"Die SNB beobachtet die Entwicklungen am Immobilien- und Hypothekarmarkt weiterhin sehr aufmerksam", betonte der SNB-Vizedirektor. Die Widerstandskraft des Bankensektors müsse auch in Zukunft aufrechterhalten werden. "Dies bedingt, dass die Kapitalpuffer je nach Entwicklung der Verwundbarkeiten am Hypothekar- und Wohnliegenschaftsmarkt angepasst werden, wie dies kürzlich mit der Reaktivierung des sektoriellen antizyklischen Kapitalpuffers geschehen ist."

Diese Gewährleitung der Widerstandskraft des Bankensektors sei kein Selbstzweck, betonte Zurbrügg. Vielmehr handle es sich um eine Voraussetzung, um ein stabileres Wirtschaftswachstum zu erreichen - was letztlich nicht nur dem Bankensektor, sondern der ganzen Gesellschaft zugutekomme.

