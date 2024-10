SNB-Vize: Nationalbank könnte noch in diesem Jahr erneut die Zinsen senken

Zürich (awp) - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) könnte noch in diesem Jahr erneut die Leitzinsen senken. Das sagte Vizepräsident Antoine Martin laut einem Medienbericht am Donnerstag an einem Anlass der "Swiss Financial Analysts Association" in Zürich.

Er verwies gemäss Reuters auf das derzeit moderate Wirtschaftswachstum in der Schweiz und die relativ niedrige Inflation: Die Teuerung sei hierzulande angemessen niedrig, und die Wirtschaft "könnte stärker sein", so das SNB-Direktoriumsmitglied. Das deute auf tiefere Zinsen hin.

Derzeit gebe es indes keine Pläne für Negativzinsen. Es gebe zwar denkbare Szenarien, in denen es zu Negativzinsen kommen könnte. Aktuell würden diese aber nicht in Betracht gezogen.

Ende September hatten die Schweizer Währungshüter den Leitzins um weitere 0,25 Prozentpunkte auf 1,00 Prozent gesenkt. Zudem hiess es damals bereits, die SNB schaue sich die weitere Entwicklung der Inflation in den kommenden Wochen und Monaten genau an und würde - wenn nötig - erneut die Zinsen senken.

