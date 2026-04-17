SNB-Präsident Schlegel rechnet 2027 mit "gewisser" Konjunkturerholung

Washington (awp) - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) bleibt mit Blick auf die Krise im Nahen Osten zurückhaltend, was den Konjunkturausblick für die Schweiz angeht. Im laufenden Jahr rechnet SNB-Präsident Martin Schlegel mit einem gedämpften Wachstum, wie er in einem Interview mit der SRF-"Tagesschau" (Ausgabe 17.04.) in Washington sagte. 2027 rechnet er aber mit einer "gewissen Erholung".

Unverändert bleibt die geldpolitische Ausrichtung der SNB, auch wenn die Inflation im Zuge der gestiegenen Energiepreise laut Schlegel in der kurzen Frist "etwas erhöht" ist. "Auf die mittlere Frist ist der Inflationsdruck aber praktisch unverändert", sagte er. "Die Nationalbank hat eine erhöhte Bereitschaft, am Devisenmarkt zu intervenieren, um die Preisstabilität sicherzustellen", bekräftigte Schlegel frühere Aussagen.

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