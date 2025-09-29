Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’977 0.4%  SPI 16’593 0.4%  Dow 46’247 0.7%  DAX 23’755 0.1%  Euro 0.9326 -0.1%  EStoxx50 5’506 0.1%  Gold 3’816 1.4%  Bitcoin 89’141 -0.4%  Dollar 0.7953 -0.3%  Öl 69.5 -0.4% 
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Schweizerische Nationalbank Aktie 131926 / CH0001319265

29.09.2025 10:06:37

SNB nimmt Anpassung bei der Verzinsung von Sichtguthaben vor

Schweizerische Nationalbank
3597.14 CHF 11.44%
Bern (awp) - Die Schweizerische Nationalbank passt ihre Limite bei der Verzinsung von Sichtguthaben der Banken an.

So wird per 1. November 2025 der Faktor für die Limite für die Verzinsung von Sichtguthaben mindestreservepflichtiger Girokontoinhaber auf 16,5 von 18 gesenkt, wie die SNB am Montag mitteilte. Unverändert bleibt die Berechnungsgrundlage der Limite.

Für mindestreservepflichtige Banken entspricht die Limite dem laufenden Durchschnitt der Mindestreserve-Erfordernisse über die letzten drei Jahre, multipliziert mit dem aktuell geltenden Faktor. Die übrigen Girokontoinhaber verfügen weiterhin über eine fixe Limite.

Bleiben die Sichtguthaben der Bank innerhalb der Limite, erhalten sie dafür einen Zins in Höhe des Leitzinses der SNB. Sichtguthaben die über der Limite liegen werden mit einem Abschlag auf dem SNB-Leitzins verzinst.

Keinen Zins erhalten die Sichtguthaben, die zur Erfüllung der Mindestreserven gehalten werden.

Die Senkung des Faktors soll dem Anstieg der Limiten aufgrund der Erhöhung der Mindestreserve-Erfordernisse per 1. Juli 2024 entgegenwirken, so die SNB. Sie stelle damit eine effektive Umsetzung der Geldpolitik sicher und unterstütze einen aktiven Geldmarkt.

cf/uh

Top-Rankings

KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 39: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 39: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
