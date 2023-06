SNB-Jordan nach Leitzinsanhebung: Werden wenn nötig Zinsen weiter erhöhen

Auch nach der neuerlichen geldpolitischen Straffung am Donnerstag schliesst er weitere Zinserhöhungen nicht aus. Die SNB hat am Morgen die Zinsen um weiter 0,25 Prozentpunkte auf nun 1,75 Prozent erhöht.

"Es ist nicht auszuschliessen, dass zusätzliche Zinserhöhungen nötig sein werden, um die Preisstabilität in der mittleren Frist zu gewährleisten", so Jordan während der Medienkonferenz.

Um für angemessene monetäre Bedingungen zu sorgen, sei die SNB zudem weiterhin bereit, bei Bedarf am Devisenmarkt aktiv zu sein. "Im gegenwärtigen Umfeld stehen dabei Devisenverkäufe im Vordergrund."

Sorgen bereiten dem SNB-Chef auch weiterhin der anhaltende Inflationsdruck aus dem Ausland sowie Zweitrundeneffekte. Aber auch höhere Strompreise und Mieten lassen den Inflationsdruck laut Jordan hoch bleiben.

Mieten kein Hinderungsgrund

Vor diesem Hintergrund betont Jordan wiederholt die Bereitschaft der SNB, gegebenenfalls erneut die Zinsen anzuheben. Dies habe zwar Folgen auf die Mieten und damit wieder indirekt auf die Teurung. "Diese Rückkopplung darf aber kein Grund sein, auf notwendige Zinsanhebungen zu verzichten", so Jordan.

Denn ohne restriktivere Geldpolitik bestünde die Gefahr, dass sich die Inflation verfestige und sehr viel stärkere Zinserhöhungen in der Zukunft erforderlich würden.

SNB: Lediglich kurzfristig Entspannung bei Inflation erwartet

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) geht davon aus, dass die Teuerung in der Schweiz nach der heute kommunizierten Zinserhöhung nur vorübergehend sinken wird. Mittelfristig sei der Inflationsdruck hingegen abermals gestiegen.

Konkret erwartet die SNB für das dritte Quartal noch eine Inflationsrate von 1,7 Prozent, wie sie am Donnerstag anlässlich der geldpolitischen Lagebeurteilung mitteilte. Das ist deutlich weniger als bei der letzten Beurteilung im März. Danach werde die Teuerung aber im vierten Quartal wieder auf 2,0 Prozent ansteigen und bis Anfang 2026 über der 2-Prozent-Marke verharren, so die Prognose.

Die Gesamtjahresprognosen 2023 lauten nun auf 2,2 Prozent (bisher: 2,6%), jene für 2024 auf 2,2 Prozent (bisher: +2,0%) und jene für 2025 auf 2,1 Prozent (bisher: +2,0%). Bekanntlich peilt die SNB eine Inflation zwischen null und höchstens 2 Prozent an.

Zuletzt war die Inflationsrate in der Schweiz auf 2,2 Prozent gesunken, nachdem sie im letzten Jahr auf bis zu 3,5 Prozent geklettert war. Dieser Rückgang sei vor allem auf eine geringere Teuerung bei importierten Waren und insbesondere auf Preisrückgänge bei Erdölprodukten und Erdgas zurückzuführen gewesen, so die SNB. Dass nun die Prognosen für 2024 und 2025 erhöht wurden, liege an anhaltenden Zweitrundeneffekten, höheren Strompreisen und Mieten sowie dem persistenteren Inflationsdruck aus dem Ausland.

Ohne die heutige Zinserhöhung wäre die Inflationsprognose laut den Angaben noch höher. Die Prognose beruht damit wie immer auf der Annahme, dass der SNB-Leitzins über den gesamten Prognosezeitraum beim neuen Zinsniveau von 1,75 Prozent bleibt. Die SNB betonte denn auch in der heutigen Medienmitteilung die Möglichkeit zusätzlicher Zinserhöhungen.

Mehrere Banken erhöhen Kontozinsen nach SNB-Entscheid

Die Zinsen auf den Sparkonten steigen weiter. Kurz nachdem die Schweizerische Nationalbank (SNB) den Leitzins am Donnerstag um 0,25 Prozentpunkte auf 1,75 Prozent erhöht hat, haben bereits erste Banken Zinserhöhungen auf ihren Konten angekündigt.

In einem ersten Schritt sind es vor allem kleinere Institute, die entsprechende Schritte bekanntgegeben haben. So erhöhen etwa die Zuger oder die Graubündner Kantonalbank ihre Zinsen.

Bei der Zuger Kantonalbank erhalten Kundinnen und Kunden per 1. August auf dem Sparkonto plus bis zu einem Guthaben von 200'000 Franken neu 1,0 Prozent pro Jahr. Das Vorsorgekonto Sparen 3 wird neu ebenfalls mit 1,0 Prozent verzinst. Beim Sparkonto Firmen werden die Zinsen bis zu einem Kontostand von 200'000 Franken auf 0,7 Prozent angehoben, wie das Institut am Donnerstag mitteilte.

Bei der Graubündner Kantonalbank erhalten Sparer je nach Stufe der GKB-Sparpyramide ab 1. Juli bis zu 1,25 Prozent Zins. Aufs klassische Sparkonto gibt es 0,6 Prozent, aufs Jugendsparkonto 1,0 Prozent.

1,0 Prozent erhalten die Kunden bis 25'000 Franken Guthaben auch bei der Online-Bank Yuh, hinter der Swissquote und die Postfinance stehen. Für Guthaben zwischen 25'000 und 100'000 Franken gibt es 0,75 Prozent.

Und schliesslich teilte auch die Valiant Bank mit, die Zinssätze auf sämtlichen Konten des Sparsortiments zu erhöhen. Bei ihr gibt es per 1. Juli etwa 0,85 Prozent Zins aufs Cash Deposit Konto. Per 1. August 2023 folgen dann auch im Vorsorgesortiment Zinssatzerhöhungen.

Höhere Zinsen für Sparer fordert nach dem SNB-Entscheid übrigens auch der Konsumentenschutz. Er rät den Bankkundinnen und -kunden in einem Communiqué vom Donnerstag, die Konditionen bei den Banken zu vergleichen. "Die Spannbreite bei der Verzinsung von Sparkonten ist gross", wird Geschäftsführerin Sara Stalder zitiert.

rw/uh

Zürich (awp)