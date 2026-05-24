25.05.2026 00:04:15
Singapore GDP Data Due On Monday
(RTTNews) - Singapore will on Monday release Q1 figures for gross domestic product, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity. In the previous three months, GDP was up 4.6 percent on year.
Singapore also will see April numbers for consumer prices; in March, overall inflation was up 0.5 percent on month and 1.8 percent on year, while core CPI rose an annual 1.7 percent.
Thailand is scheduled to release April data for imports, exports and trade balance; in March, imports were up 35.7 percent on year and exports rose an annual 18.7 percent for a trade deficit of $3.340 billion.
Finally, the markets in South Korea and Hong Kong are closed on Monday for the Buddha's Birthday.
