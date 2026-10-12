RBA Minutes On Tap For Tuesday

(RTTNews) - The Reserve Bank of Australia will on Tuesday release the minutes from its September 29 Monetary Policy Board meeting, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity.

At the meeting, the RBA lifted its benchmark rate by a quarter-point to 4.60 percent as expected, citing upside risks to inflation.

Australia also will see September results for the surveys of business confidence and conditions from National Australia Bank; in August, their scores were -8 and -1, respectively.

Japan will release September data for bank lending and producer prices. Lending is expected to rise 5.5 percent on year, up from 5.4 percent in August. Producer prices are seen higher by 0.5 percent on month and 7.6 percent on year after slipping 0.2 percent on month and climbing 7.6 percent on year in August.

Finally, the markets in Thailand are closed on Tuesday for King Bhumibol Memorial Day and will re-open on Wednesday.