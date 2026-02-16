Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’656 0.4%  SPI 18’821 0.3%  Dow 49’501 0.1%  DAX 24’801 -0.5%  Euro 0.9124 0.1%  EStoxx50 5’979 -0.1%  Gold 4’992 -1.0%  Bitcoin 52’781 -0.1%  Dollar 0.7694 0.2%  Öl 68.6 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Rheinmetall345850NVIDIA994529Holcim1221405
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Depot-Vergleich: Die besten Online Broker der Schweiz im Test
NVIDIA-Aktie im Fokus: Hinweise auf neue Shield-TV-Generation
Was steckt hinter dem TACO-Trade? So reagieren Investoren auf Trumps Drohungen
Charlie Munger kritisiert Finanzbranche: Vermögensverwalter "nicht besser als Astrologen"
Suche...
eToro entdecken
17.02.2026 00:03:34

RBA Minutes On Tap For Tuesday

(RTTNews) - The Reserve Bank of Australia will on Monday release the minutes from its Feb. 3 monetary policy meeting, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity.

At the meeting, the RBA raised its benchmark rate for the first time since November 2023, by 25 basis points to 3.85 percent. The board observed that inflationary pressures picked up materially in the second half of 2025.

Also, Japan will see December data for its tertiary industry activity index; in November, the index score was -2.40.

Finally, the markets in South Korea, Malaysia, Singapore, Taiwan, China, Hong Kong and Indonesia are closed for the Lunar New Year.

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Siemens Energy-Aktie im Rallymodus? RBC sieht weiteres Potenzial dank starkem Cashflow
Gold, Öl & Co. in KW 7: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Tesla erzielt Durchbruch in der Batteriezellenproduktion - Impulse für die Aktie?
Nestlé-Aktie im Plus: Konzern lanciert "Nestlé Vital" - BLV prüft Vorgehen bei Säuglingsmilch-Fall
Analysten warnen: Gold und Silber entwickeln sich zunehmend zu Spekulationsobjekten
SMI nach Rekordjagd fester -- DAX fällt letztlich zurück -- Wall Street bleibt wegen Feiertag geschlossen -- Asiens Börsen schlussendlich uneins - Feiertag in Shanghai
Was steckt hinter dem TACO-Trade? So reagieren Investoren auf Trumps Drohungen
NVIDIA-Aktie im Fokus: Hinweise auf neue Shield-TV-Generation
Krypto-Markt schwächelt: Warum Profis bei Bitcoin, Ethereum & Ripple jetzt nachkaufen

Top-Rankings

KW 7: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 7: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 7: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
20:28 Selenskyj warnt vor neuem massiven russischen Luftangriff
19:19 ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Hapag-Lloyd auf 'Underweight' - Ziel 65 Euro
19:08 Aktien Wien Schluss: ATX startet mit Gewinnen in die Woche
19:04 ANALYSE-FLASH: RBC startet Allianz mit 'Sector Perform' - Ziel 405 Euro
18:51 ROUNDUP 2/Frost und Schnee: Bahnsanierung Hamburg-Berlin stockt
18:50 KORREKTUR/ROUNDUP: Bahnsanierung Hamburg-Berlin dauert länger als geplant
20:02 Hapag-Lloyd-Aktie klar tiefer: Milliardenübernahme von ZIM
18:40 Minnesota: FBI sperrt Beweismittel zu Schüssen auf US-Bürger
18:30 Hapag-Lloyd schluckt israelische Reederei Zim
18:29 ROUNDUP 3: Social-Media-Verbot für Kids? Wohin sich die Debatte dreht