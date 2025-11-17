RBA Minutes On Tap For Tuesday

(RTTNews) - The Reserve Bank of Australia will on Tuesday release the minutes from its monetary policy meeting on November 4, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity.

At the meeting, the RBA held its cash rate at 3.60 percent, as widely expected. The bank had reduced the rate by 25 basis points each in August, May and February. The current 3.60 percent is the lowest since March 2023 as board members observed that some inflationary pressure may remain in the economy.

Hong Kong will see October figures for unemployment; in September, the jobless rate was 3.9 percent.