Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’932 -0.4%  SPI 16’577 -0.4%  Dow 46’121 -0.4%  DAX 23’568 -0.4%  Euro 0.9347 0.1%  EStoxx50 5’447 -0.3%  Gold 3’756 0.5%  Bitcoin 89’129 -1.1%  Dollar 0.7963 0.2%  Öl 68.8 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Infineon-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. stuft Infineon-Aktie mit Buy ein
ABB (Asea Brown Boveri)-Analyse: Deutsche Bank AG stuft ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie mit Sell ein
Winklevoss-Zwillinge bullish: Bitcoin-Kurs könnte auf 1 Million US-Dollar steigen
BYD-Aktie dreht auf: Buffett-Verkauf und Chip-Sorgen verblassen
DKSH-Aktie volatil: DKSH schliesst Vereinbarung mit thailändischem Lebensmittelverarbeiter
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

23.09.2025 10:27:57

Poland Jobless Rate Rises To 30-Month High

(RTTNews) - The unemployment rate in Poland increased further in August to the highest level in two-and-a-half years, figures from the statistical office showed on Tuesday.

The unemployment rate came in at 5.5 percent in August, up from 5.4 percent in July. Further, this was the highest rate since February 2023, when it was 5.6 percent.

In the corresponding month last year, the unemployment rate was 5.0 percent.

The number of registered unemployed people rose to 856,300 in August from 830,800 in July.

The number of unemployed young people under the age of 24 increased to 111,600 in August from 105,300 in the previous month.

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall-Aktie verliert Rekord aus den Augen: Auch HENSOLDT & RENK nach Trumps möglichem Politik-Wechsel im Blick
Nach SNB-Zinsentscheid: SMI und DAX mit Verlusten -- Gemischte Vorzeichen zum Handelsschlus in Asien
Winklevoss-Zwillinge bullish: Bitcoin-Kurs könnte auf 1 Million US-Dollar steigen
Aktien von VW, BMW & Co. profitieren: US-Regierung senkt Autozölle für Europa auf 15 Prozent
Erste Schätzungen: Gerresheimer legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
UBS-Aktie in Rot: Präseident Kelleher warnt - Kommunikation mit Finanzdepartement stockt
SAP SE Aktie News: SAP SE gibt am Mittwochmittag ab
BASF Aktie News: BASF verbilligt sich am Mittwochnachmittag
Deutsche Bank AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Roche-Aktie mit Sell

Top-Rankings

KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

GBP/PLN 4.8839 -0.0056
-0.11

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}