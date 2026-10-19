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20.10.2026 00:01:10
PBoC Loan Rate Due On Tuesday
(RTTNews) - The People's Bank of China will on Tuesday announce its loan prime rate for October, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity. The rate is expected to hold steady at 3.50 percent.
Taiwan will release September figures for export orders; in August, orders skyrocketed 71.4 percent on year.
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Am heimischen Aktienmarkt ging es am Montag nach unten. Auch der deutsche Aktienmarkt markierte einen schwächeren Start in die neue Handelswoche. An der Wall Street ging es nur in Teilen nach oben. In Fernost fanden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.