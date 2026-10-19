Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’369 -0.2%  SPI 20’271 -0.1%  Dow 51’966 -0.1%  DAX 25’320 -1.2%  Euro 0.9269 0.1%  EStoxx50 6’145 -1.0%  Gold 4’141 -0.6%  Bitcoin 67’713 0.3%  Dollar 0.8265 0.2%  Öl 109.3 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Lindt1057075Nestlé3886335Partners Group2460882Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539DocMorris4261528ABB1222171
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Arthur Hayes setzt gegen den KI-Hype – darauf wettet er
Bitcoin unter Zinsdruck: Warum Krypto jetzt am Tropf der Notenbanken hängt
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
S&P 500 am KI-Tropf: Jetzt schlägt die Stunde der Wahrheit für NVIDIA und Micron
Siemens-Aktie: Mit NVIDIA zur KI-Fabrik der Zukunft
Suche...
20.10.2026 00:01:10

PBoC Loan Rate Due On Tuesday

(RTTNews) - The People's Bank of China will on Tuesday announce its loan prime rate for October, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity. The rate is expected to hold steady at 3.50 percent.

Taiwan will release September figures for export orders; in August, orders skyrocketed 71.4 percent on year.

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Paukenschlag bei Lindt & Sprüngli: Konzernchef Lechner ist seinen Job los - Aktie mit Verlusten
BKW-Aktie: Energieproduktionschefin hält neue AKWs in der Schweiz für nicht realistisch
S&P 500 am KI-Tropf: Jetzt schlägt die Stunde der Wahrheit für NVIDIA und Micron
Roche-Aktie stabil: Pharmariese präsentiert Krebsdaten am ESMO-Kongress in Madrid
Rheinmetall-Aktie im Minus: Zukauf der rumänischen Mangalia-Werft
Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich schlussendlich schwächer
Erste Schätzungen: Apple informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
SpaceX höher: Streit um Starlink-Drosselung in der Ukraine - Musk verspricht jedem US-Kind eine SpaceX-Aktie
Bitcoin unter Zinsdruck: Warum Krypto jetzt am Tropf der Notenbanken hängt

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.